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Найбільший порт Європи готується до прийому військових вантажів у разі війни з росією - FT

Київ • УНН

 • 395 перегляди

Порт Роттердама резервує місця для суден з військовими вантажами та планує перенаправлення вантажів у разі конфлікту. Це відбувається у координації з Антверпеном та за запитом НАТО.

Найбільший порт Європи готується до прийому військових вантажів у разі війни з росією - FT

В Європі найбільший порт Роттердам готується до можливої війни з російською федерацією. Наразі резервуються місця для суден з військовими вантажами. Також здійснюється планування, куди перенаправити вантажі в разі початку конфлікту, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Виконавчий директор управління порту Роттердама Будевейн Сімонс повідомив, що порт координує із сусіднім Антверпеном дії на випадок прибуття британських, американських і канадських транспортних засобів і вантажів.

Ще в травні міністерство оборони Нідерландів оголосило, що порт Роттердам має надати місце для обробки суден, які транспортують військові вантажі, у разі, якщо таке прохання надійде від НАТО. Сімонс заявив, що одне або кілька суден будуть пришвартовуватися біля причалу на кілька тижнів по чотири або по п'ять разів на рік. Також кілька разів на рік будуть проводитися військові навчання.

Протяжність порту Роттердам становить 42 км. Щорічно він приймає 28 тисяч суден на морі та 91 тисяч суден річкою з Німеччини та обробляє близько 436 млн тонн вантажів та внутрішніх районів Європи. Порт уже мав досвід роботи з військовими кораблями і вантажами. Наприклад, під час війни в Перській затоці 2003 року. При цьому порт навіть у розпал холодної війни не мав для військових кораблів спеціальної пристані.

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При цьому сусідній Антверпен регулярно отримує поставки для американських військ, дислокованих у Європі. Він обробляє 240 млн тонн вантажів на рік. Це робить його другим за величиною портом у ЄС.

Сіммонс також закликав європейські країни створювати запаси важких товарів, як вони роблять із нафтою.

"Ми повинні вчинити так само з такими матеріалами, як мідь, літій, графіт і низкою інших важливих сировинних матеріалів", - сказав він.

Сімонс додав, що для таких запасів підходять райони навколо портів, які мають хороші розподільні мережі.

Доповнення

росія затримала грецький нафтовий танкер Green Admire, що йшов з Естонії до Роттердаму. Естонія попередила союзників по НАТО про непередбачувану поведінку рф.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Міністерство оборони Нідерландів
Financial Times
НАТО
Роттердам
Європейський Союз
Антверпен
Канада
Велика Британія
Німеччина
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
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