НАТО розробляє альтернативні маршрути для доставки американських військ на східний фланг у випадку війни з росією - генерал

НАТО розробляє дублюючі маршрути для доставки американських військ і техніки на східний фронт на випадок війни з росією. Про це начальник Спільного логістичного та допоміжного командування НАТО, німецький генерал Александер Зольфранк розповів газеті The Telegraph, передає УНН.

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Генерал розповів, що Альянс прокладає кілька альтернативних маршрутів доставки американських військ і техніки в країни східного флангу в разі конфлікту з росією. За його словами, американські солдати можуть висаджуватися в одному з п'яти портів і прямуватимуть заздалегідь спланованими логістичними маршрутами.

Головний маршрут, за його словами, пролягає від великого порту Роттердам у Нідерландах залізницями через Німеччину до Польщі. Однак у НАТО побоюються, що цей маршрут може виявитися порушеним у разі російських атак на Роттердам або інші порти в Північній Європі.

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Зольфранк визнає, що засобів ППО для прикриття всіх логістичних вузлів у НАТО може не вистачити.

Ми спостерігали, як росія атакувала логістичні бази в Україні. Це повинно вести до висновку, що зрозуміло, що великі логістичні бази, як ми їх знали з Афганістану та Іраку, більше неможливі, тому що їх атакують і знищать на дуже ранній стадії конфліктної ситуації. Що стосується ППО, її завжди недостатньо. Я не можу уявити собі ситуацію, коли засобів ППО достатньо - сказав Зольфранк.

Наразі, за його словами, планування НАТО зосереджене на прокладанні запасних шляхів підвезення військ і техніки: якщо порти Північної Європи вийдуть з ладу, передбачається задіяти порти в Італії, Греції та Туреччині.

З Італії війська планують перекидати через Словенію і Хорватію до Угорщини, яка також межує з Україною, а з Греції і Туреччини - через Болгарію до Румунії.

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Коментар генерала опублікований на тлі попереджень вищого керівництва Альянсу про те, що західні уряди повинні готуватися до конфлікту з росією протягом наступних двох десятиліть.

Логістичні маршрути стали ключовим пріоритетом після того, як лідери НАТО на саміті у Вільнюсі минулого року домовилися підготувати 300 тис. військовослужбовців, які будуть перебувати в стані підвищеної готовності до захисту Альянсу.

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