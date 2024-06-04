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НАТО розробляє альтернативні маршрути для доставки американських військ на східний фланг у випадку війни з росією - генерал

НАТО розробляє альтернативні маршрути для доставки американських військ на східний фланг у випадку війни з росією - генерал

Київ • УНН

 • 28825 перегляди

НАТО розробляє кілька "сухопутних коридорів" для перекидання американських військ і бронетехніки до лінії фронту в разі великої європейської наземної війни з росією.

НАТО розробляє дублюючі маршрути для доставки американських військ і техніки на східний фронт на випадок війни з росією. Про це начальник Спільного логістичного та допоміжного командування НАТО, німецький генерал Александер Зольфранк розповів газеті The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Генерал розповів, що Альянс прокладає кілька альтернативних маршрутів доставки американських військ і техніки в країни східного флангу в разі конфлікту з росією. За його словами, американські солдати можуть висаджуватися в одному з п'яти портів і прямуватимуть заздалегідь спланованими логістичними маршрутами.

Головний маршрут, за його словами, пролягає від великого порту Роттердам у Нідерландах залізницями через Німеччину до Польщі. Однак у НАТО побоюються, що цей маршрут може виявитися порушеним у разі російських атак на Роттердам або інші порти в Північній Європі.

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Зольфранк визнає, що засобів ППО для прикриття всіх логістичних вузлів у НАТО може не вистачити.

Ми спостерігали, як росія атакувала логістичні бази в Україні. Це повинно вести до висновку, що зрозуміло, що великі логістичні бази, як ми їх знали з Афганістану та Іраку, більше неможливі, тому що їх атакують і знищать на дуже ранній стадії конфліктної ситуації. Що стосується ППО, її завжди недостатньо. Я не можу уявити собі ситуацію, коли засобів ППО достатньо

- сказав Зольфранк.

Наразі, за його словами, планування НАТО зосереджене на прокладанні запасних шляхів підвезення військ і техніки: якщо порти Північної Європи вийдуть з ладу, передбачається задіяти порти в Італії, Греції та Туреччині.

З Італії війська планують перекидати через Словенію і Хорватію до Угорщини, яка також межує з Україною, а з Греції і Туреччини - через Болгарію до Румунії.

Додамо

Коментар генерала опублікований на тлі попереджень вищого керівництва Альянсу про те, що західні уряди повинні готуватися до конфлікту з росією протягом наступних двох десятиліть.

Логістичні маршрути стали ключовим пріоритетом після того, як лідери НАТО на саміті у Вільнюсі минулого року домовилися підготувати 300 тис. військовослужбовців, які будуть перебувати в стані підвищеної готовності до захисту Альянсу.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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