НАТО має лише 5% ППО, необхідної для захисту східного флангу - FT

НАТО має лише 5% потужностей протиповітряної оборони, необхідних для захисту його східного флангу, з посиланням на внутрішні розрахунки Альянсу повідомляє Financial Times, пише УНН.

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"Згідно з власними внутрішніми розрахунками НАТО, Європа має лише невелику частину спроможностей протиповітряної оборони, необхідних для захисту її східного флангу, що оголює масштаби вразливості континенту", - пише видання.

За словами людей, знайомих із конфіденційними планами оборони, складеними минулого року, "держави НАТО здатні забезпечити менше ніж 5 відсотків потужностей протиповітряної оборони, які вважаються необхідними для захисту своїх членів у Центральній та Східній Європі від повномасштабного нападу".

Один із високопоставлених дипломатів НАТО заявив, що здатність захищатися від ракет та повітряних ударів є "важливою частиною плану захисту Східної Європи від вторгнення", додавши: "І зараз у нас цього немає".

Міністри закордонних справ НАТО зберуться у Празі у четвер для дводенних переговорів, спрямованих на підготовку до саміту лідерів Альянсу у Вашингтоні у липні, де посилення європейської оборони буде центральною темою, вказує видання.

Видання зазначає при цьому, що деякі європейські лідери та військові чиновники заявили, що росія може мати можливість атакувати країну-члена НАТО до кінця десятиліття. Минулого року у великому огляді оборонної політики уряд Великої Британії описав "проблему захисту... проти нападу з неба" як "найгострішу за останні 30 років". Інтенсивне використання росією ракет, безпілотників та вельми руйнівних "плануючих бомб" радянської доби в Україні, як вказано, додало терміновості зусиллям членів НАТО щодо нарощування видатків на оборону після десятиліть скорочення військового бюджету.

"(ППО) - одна з найбільших дірок, які ми маємо, - сказав другий дипломат НАТО. - Ми не можемо цього заперечувати".

Видання зазначає також, що "нездатність європейських держав НАТО протягом останніх місяців надати Україні додаткове обладнання ППО підкреслила обмеженість запасів на континенті дорогих і повільних у виробництві систем".

Офіційний представник НАТО сказав, що "цілі щодо спроможностей і плани оборони засекречені", але додав, що протиповітряна і протиракетна оборона "є головним пріоритетом" і що "запаси були скорочені".

"Нові оборонні плани НАТО також значно збільшують вимоги до протиповітряної та протиракетної оборони щодо кількості та готовності", - сказав чиновник, додавши, що країни інвестують у нові засоби протиповітряної оборони, включаючи винищувачі.

"Тож ми впевнені, що стримування НАТО проти росії залишається сильним", - додали вони.

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