НАТО имеет только 5% ПВО, необходимой для защиты восточного фланга - FT

НАТО имеет лишь 5% мощностей противовоздушной обороны, необходимых для защиты его восточного фланга, со ссылкой на внутренние расчеты Альянса сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Согласно собственным внутренним расчетам НАТО, Европа имеет лишь небольшую часть возможностей противовоздушной обороны, необходимых для защиты ее восточного фланга, что обнажает масштабы уязвимости континента", - пишет издание.

По словам людей, знакомых с конфиденциальными планами обороны, составленными в прошлом году, "государства НАТО способны обеспечить менее 5 процентов мощностей противовоздушной обороны, которые считаются необходимыми для защиты своих членов в Центральной и Восточной Европе от полномасштабного нападения".

Один из высокопоставленных дипломатов НАТО заявил, что способность защищаться от ракет и воздушных ударов является "важной частью плана защиты Восточной Европы от вторжения", добавив: "И сейчас у нас этого нет".

Министры иностранных дел НАТО соберутся в Праге в четверг для двухдневных переговоров, направленных на подготовку к саммиту лидеров Альянса в Вашингтоне в июле, где усиление европейской обороны будет центральной темой, указывает издание.

Издание отмечает при этом, что некоторые европейские лидеры и военные чиновники заявили, что россия может иметь возможность атаковать страну-члена НАТО до конца десятилетия. В прошлом году в крупном обзоре оборонной политики правительство Великобритании описало "проблему защиты... против нападения с неба" как "острейшую за последние 30 лет". Интенсивное использование россией ракет, беспилотников и весьма разрушительных "планирующих бомб" советской эпохи в Украине, как указано, добавило срочности усилиям членов НАТО по наращиванию расходов на оборону после десятилетий сокращения военного бюджета.

"(ПВО) - одна из самых больших дыр, которые мы имеем, - сказал второй дипломат НАТО. - Мы не можем этого отрицать".

Издание отмечает также, что"неспособность европейских государств НАТО в течение последних месяцев предоставить Украине дополнительное оборудование ПВО подчеркнула ограниченность запасов на континенте дорогих и медленных в производстве систем".

Официальный представитель НАТО сказал, что "цели в отношении возможностей и планы обороны засекречены", но добавил, что противовоздушная и противоракетная оборона "является главным приоритетом" и что "запасы были сокращены".

"Новые оборонные планы НАТО также значительно увеличивают требования к противовоздушной и противоракетной обороне в отношении количества и готовности", - сказал чиновник, добавив, что страны инвестируют в новые средства противовоздушной обороны, включая истребители.

"Поэтому мы уверены, что сдерживание НАТО против россии остается сильным", - добавили они.

Украина срочно нуждается в большем количестве систем ПВО - Столтенберг