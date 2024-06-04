НАТО разрабатывает альтернативные маршруты для доставки американских войск на восточный фланг в случае войны с россией - генерал

НАТО разрабатывает дублирующие маршруты для доставки американских войск и техники на Восточный фронт на случай войны с россией. Об этом начальник совместного логистического и вспомогательного командования НАТО, немецкий генерал Александер Зальфранг рассказал газете The Telegraph, передает УНН.

Детали

Генерал рассказал, что Альянс прокладывает несколько альтернативных маршрутов доставки американских войск и техники в страны восточного фланга в случае конфликта с россией. По его словам, американские солдаты могут высаживаться в одном из пяти портов и следовать заранее спланированными логистическими маршрутами.

Главный маршрут, по его словам, проходит от Большого порта Роттердам в Нидерландах по железной дороге через Германию в Польшу. Однако в НАТО опасаются, что этот маршрут может оказаться нарушенным в случае российских атак на Роттердам или другие порты в Северной Европе.

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Сальфранк признает, что средств ПВО для прикрытия всех логистических узлов в НАТО может не хватать.

Мы наблюдали, как россия атаковала логистические базы в Украине. Это должно привести к выводу, что понятно, что крупные логистические базы, как мы их знали из Афганистана и Ирака, больше невозможны, потому что их атакуют и уничтожат на очень ранней стадии конфликтной ситуации. Что касается ПВО, ее всегда недостаточно. Я не могу представить себе ситуацию, когда средств ПВО достаточно - сказал Зольфранк.

Сейчас, по его словам, планирование НАТО сосредоточено на прокладке запасных путей подвоза войск и техники: если порты Северной Европы выйдут из строя, предполагается задействовать порты в Италии, Греции и Турции.

Из Италии войска планируют перебрасывать через Словению и Хорватию в Венгрию, которая также граничит с Украиной, а из Греции и Турции - через Болгарию в Румынию.

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Комментарий генерала опубликован на фоне предупреждений высшего руководства Альянса о том, что западные правительства должны готовиться к конфликту с россией в течение следующих двух десятилетий.

Логистические маршруты стали ключевым приоритетом после того, как лидеры НАТО на саммите в Вильнюсе в прошлом году договорились подготовить 300 тыс. военнослужащих, которые будут находиться в состоянии повышенной готовности к защите Альянса.

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