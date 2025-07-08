Крупнейший порт Европы готовится к приему военных грузов в случае войны с Россией - FT

В Европе крупнейший порт Роттердам готовится к возможной войне с Российской Федерацией. Сейчас резервируются места для судов с военными грузами. Также осуществляется планирование, куда перенаправить грузы в случае начала конфликта, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Исполнительный директор управления порта Роттердама Боудевейн Симонс сообщил, что порт координирует с соседним Антверпеном действия на случай прибытия британских, американских и канадских транспортных средств и грузов.

Еще в мае министерство обороны Нидерландов объявило, что порт Роттердам должен предоставить место для обработки судов, которые транспортируют военные грузы, в случае, если такая просьба поступит от НАТО. Симонс заявил, что одно или несколько судов будут пришвартовываться у причала на несколько недель по четыре или по пять раз в год. Также несколько раз в год будут проводиться военные учения.

Протяженность порта Роттердам составляет 42 км. Ежегодно он принимает 28 тысяч судов на море и 91 тысячу судов по реке из Германии и обрабатывает около 436 млн тонн грузов и внутренних районов Европы. Порт уже имел опыт работы с военными кораблями и грузами. Например, во время войны в Персидском заливе 2003 года. При этом порт даже в разгар холодной войны не имел для военных кораблей специальной пристани.

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При этом соседний Антверпен регулярно получает поставки для американских войск, дислоцированных в Европе. Он обрабатывает 240 млн тонн грузов в год. Это делает его вторым по величине портом в ЕС.

Симмонс также призвал европейские страны создавать запасы тяжелых товаров, как они делают с нефтью.

"Мы должны поступить так же с такими материалами, как медь, литий, графит и рядом других важных сырьевых материалов", - сказал он.

Симонс добавил, что для таких запасов подходят районы вокруг портов, которые имеют хорошие распределительные сети.

Дополнение

Россия задержала греческий нефтяной танкер Green Admire, шедший из Эстонии в Роттердам. Эстония предупредила союзников по НАТО о непредсказуемом поведении РФ.