У Празі чоловік під наркотиками “подарував” перехожому 120 тисяч крон

38-річний чоловік у Празі, перебуваючи під впливом наркотиків, кинув перехожому пакет зі 120 тисячами крон. Поліція перевірила гроші й, переконавшись у їхньому законному походженні, повернула власнику, пише УНН із посиланням на Novinky.

Здивований несподіваним подарунком перехожий одразу повідомив про це міську поліцію. Патруль розділився: один офіцер пішов шукати чоловіка, який роздав гроші, а інший залишився з перехожим і перевірив пакет, виявивши в ньому рівно 120 000 крон.

Чоловіка, який кинув гроші та мав ознаки можливого сп’яніння, невдовзі знайшли. 38-річний чоловік підтвердив, що це був він, і зізнався, що йому байдуже до подальшої долі готівки. Поліція встановила, що гроші не пов’язані зі злочином, і тому повернула їх власнику.

Можливі причини такої поведінки виявили тести на наркотики. Вони дали позитивний результат на амфетамін, метамфетамін, кокаїн та опіати. Також тест на алкоголь показав позитивний результат. Однак служби екстреної допомоги не знайшли жодних підстав для передачі чоловіка медичному персоналу.

Він запхав гроші до кишені, де в нього ще було 50 тисяч крон, закурив цигарку та пішов, не сказавши ні слова