В Праге мужчина под наркотиками «подарил» прохожему 120 тысяч крон

38-летний мужчина в Праге, находясь под воздействием наркотиков, бросил прохожему пакет со 120 тысячами крон. Полиция проверила деньги и, убедившись в их законном происхождении, вернула владельцу, пишет УНН со ссылкой на Novinky.

Удивленный неожиданным подарком прохожий сразу сообщил об этом городской полиции. Патруль разделился: один офицер пошел искать мужчину, который раздал деньги, а другой остался с прохожим и проверил пакет, обнаружив в нем ровно 120 000 крон.

Мужчину, который бросил деньги и имел признаки возможного опьянения, вскоре нашли. 38-летний мужчина подтвердил, что это был он, и признался, что ему безразлична дальнейшая судьба наличных. Полиция установила, что деньги не связаны с преступлением, и поэтому вернула их владельцу.

Возможные причины такого поведения выявили тесты на наркотики. Они дали положительный результат на амфетамин, метамфетамин, кокаин и опиаты. Также тест на алкоголь показал положительный результат. Однако службы экстренной помощи не нашли никаких оснований для передачи мужчины медицинскому персоналу.

Он засунул деньги в карман, где у него еще было 50 тысяч крон, закурил сигарету и ушел, не сказав ни слова