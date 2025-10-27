В Праге мужчина под наркотиками «подарил» прохожему 120 тысяч крон
В Праге 38-летний мужчина под воздействием наркотиков бросил прохожему пакет со 120 тысячами крон. Полиция вернула деньги владельцу после проверки их законного происхождения.
Подробности
Удивленный неожиданным подарком прохожий сразу сообщил об этом городской полиции. Патруль разделился: один офицер пошел искать мужчину, который раздал деньги, а другой остался с прохожим и проверил пакет, обнаружив в нем ровно 120 000 крон.
Мужчину, который бросил деньги и имел признаки возможного опьянения, вскоре нашли. 38-летний мужчина подтвердил, что это был он, и признался, что ему безразлична дальнейшая судьба наличных. Полиция установила, что деньги не связаны с преступлением, и поэтому вернула их владельцу.
Возможные причины такого поведения выявили тесты на наркотики. Они дали положительный результат на амфетамин, метамфетамин, кокаин и опиаты. Также тест на алкоголь показал положительный результат. Однако службы экстренной помощи не нашли никаких оснований для передачи мужчины медицинскому персоналу.
Он засунул деньги в карман, где у него еще было 50 тысяч крон, закурил сигарету и ушел, не сказав ни слова
