У Франкфуртському аеропорту двоє працівників померли від малярії, ще п’ятеро захворіли

Двоє співробітників аеропорту Франкфурта в Німеччині померли від малярії, ще п’ятеро захворіли та перебувають у лікарні. Ймовірно, переносником інфекції став комар, який міг потрапити до Німеччини на борту літака, повідомила влада Франкфурта, пише УНН.

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Національний експерт з інфекційних захворювань Німеччини припускає, що малярійний комар міг прилетіти літаком з регіону, де поширена ця хвороба.

В аеропорту встановили спеціальні пастки для комарів. Спійманих комах передадуть до Бельгійського інституту тропічної медицини в Антверпені для генетичного тестування, яке має допомогти встановити їхнє походження.

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Речник аеропорту повідомив, що п’ятеро інфікованих співробітників проходять лікування в лікарні. Обставини зараження та можливе джерело інфекції наразі встановлюють.

За даними Інституту Роберта Коха, останній спалах малярії в Німеччині, пов’язаний з аеропортами, стався у 2023 році.

Малярію спричиняють паразити, які передаються через укуси комарів. Серед основних симптомів захворювання - нудота, головний біль, сильна лихоманка та озноб. За умови своєчасної діагностики малярія піддається лікуванню, а пацієнти зазвичай повністю одужують.

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