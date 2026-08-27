В аэропорту Франкфурта два сотрудника умерли от малярии, ещё пятеро заболели

Двое сотрудников аэропорта Франкфурта в Германии умерли от малярии, еще пятеро заболели и находятся в больнице. Вероятно, переносчиком инфекции стал комар, который мог попасть в Германию на борту самолета, сообщила администрация Франкфурта, пишет УНН.

Детали

Национальный эксперт по инфекционным заболеваниям Германии предполагает, что малярийный комар мог прилететь самолетом из региона, где распространено это заболевание.

В аэропорту установили специальные ловушки для комаров. Пойманных насекомых передадут в Бельгийский институт тропической медицины в Антверпене для генетического тестирования, которое должно помочь установить их происхождение.

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Представитель аэропорта сообщил, что пятеро инфицированных сотрудников проходят лечение в больнице. Обстоятельства заражения и возможный источник инфекции в настоящее время устанавливаются.

По данным Института Роберта Коха, последняя вспышка малярии в Германии, связанная с аэропортами, произошла в 2023 году.

Малярию вызывают паразиты, которые передаются через укусы комаров. Среди основных симптомов заболевания — тошнота, головная боль, сильная лихорадка и озноб. При своевременной диагностике малярия поддается лечению, а пациенты обычно полностью выздоравливают.

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