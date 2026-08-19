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В Северной Македонии четыре человека умерли от лихорадки Западного Нила

Киев • УНН

 • 2512 просмотра

В Северной Македонии подтвердили 38 случаев лихорадки Западного Нила, четверо больных умерли. Большинство инфицированных — люди в возрасте старше 60 лет.

В Северной Македонии четыре человека умерли от лихорадки Западного Нила

В Северной Македонии от лихорадки Западного Нила умерли четверо из 38 человек, у которых в этом году был подтверждён диагноз, причём трое из них умерли за последнюю неделю. Об этом в среду сообщило министерство здравоохранения Северной Македонии, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус, который в основном передаётся людям через укусы комаров, примерно у одного из 150 инфицированных может вызвать тяжёлое, угрожающее жизни заболевание.

Выявление вируса произошло на фоне предупреждений ВОЗ о том, что повышение температуры даёт комарам больше времени и территории для распространения вируса по Европе, при этом этим летом число случаев заболевания растёт в Греции и Италии.

В отчёте министерства говорится, что были инфицированы 28 мужчин и 10 женщин, 33 из которых были старше 60 лет. Двенадцать случаев были выявлены на прошлой неделе.

Согласно отчёту, все случаи, большинство из которых произошли в регионе вокруг столицы Скопье, привели к госпитализации.

В среднем число людей, инфицированных вирусом Западного Нила в период с 2011 по 2025 год, составляло менее одного человека в неделю в пиковые летние месяцы, когда распространяются комары, говорится в отчёте.

Вспышка лихорадки Западного Нила в Израиле привела к госпитализации 17 человек с неврологическими симптомами24.06.24, 01:20 • 19761 просмотр

Антонина Туманова

ЗдоровьеНовости Мира