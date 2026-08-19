У Північній Македонії четверо людей померли від гарячки Західного Нілу

$44.780.0851.830.02
ukenru
16:44 • 8290 перегляди
Мудрій повідомили про підозру, але не затримували - адвокат
Ексклюзив
15:39 • 19341 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
14:50 • 21915 перегляди
У результаті ворожої атаки на Житомир загинули двоє поліцейських, щонайменше 20 людей отримали пораненняPhoto
13:40 • 20958 перегляди
Водію Volkswagen повідомили про підозру за ДТП на зупинці в КиєвіPhotoVideo
19 серпня, 11:27 • 26400 перегляди
Спека до +37° повернеться ще цього тижня - синоптики
19 серпня, 10:46 • 26974 перегляди
Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км буде готова до завдання ударів в кінці вересня – СЕО Fire Point Ірина Терех
19 серпня, 10:34 • 19567 перегляди
Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України
19 серпня, 10:29 • 19335 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: з російського полону повернули ще 103 українських воїнівPhoto
19 серпня, 09:52 • 17693 перегляди
Андрій Сибіга втретє очолив Міністерство закордонних справ УкраїниPhoto
19 серпня, 09:35 • 14320 перегляди
Найбільша у Скандинавії виставка озброєння DALO Industry Days стартувала у Данії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.4м/с
52%
747мм
Популярнi новини
На ураженому “Фламінго” заводі “Прогрес” зафіксовано пожежу площею близько 5 тисяч квадратних метрів19 серпня, 10:13 • 16982 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 33018 перегляди
У Раді не набралося голосів для позбавлення мандатів двох нардепів11:43 • 11186 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися14:55 • 18370 перегляди
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto15:30 • 10471 перегляди
Публікації
Зарплати та бойові виплати військових у 2026 році: хто і на які суми може розраховувати16:55 • 3850 перегляди
Єнот удома: чому миле звірятко може стати серйозним випробуванням для власника
Ексклюзив
15:39 • 19328 перегляди
Звідки беруться мошки в квартирі та як швидко їх позбутися14:55 • 18492 перегляди
Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19 серпня, 11:19 • 33141 перегляди
Реформа БЕБ буксує: після провальної переатестації керівників необхідна повна перевірка і перезапуск громадського контролю
Ексклюзив
19 серпня, 08:02 • 39044 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ірина Терех
Ірина Мудра
Олексій Гончаренко
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Данія
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Раміна Есхакзай оголосила про заручини з військовослужбовцемPhoto15:30 • 10579 перегляди
Том Голланд може заробити понад $100 млн за нового "Людину-павука"19 серпня, 06:00 • 48611 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 85662 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 90122 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 96787 перегляди
Актуальне
Золото
ATACMS
Техніка
Bild
FIFA (серія відеоігор)

У Північній Македонії четверо людей померли від гарячки Західного Нілу

Київ • УНН

 • 204 перегляди

У Північній Македонії підтвердили 38 випадків лихоманки Західного Нілу, четверо хворих померли. Більшість інфікованих — люди віком понад 60 років.

У Північній Македонії четверо людей померли від гарячки Західного Нілу

У Північній Македонії від гарячки Західного Нілу померло четверо людей з 38, у яких цього року було підтверджено діагноз, причому троє з них померли за останній тиждень. Про це повідомило в середу міністерство охорони здоров'я Північної Македонії, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вірус, який в основному передається людям через укуси комарів, може викликати тяжке захворювання, що загрожує життю, приблизно в одного зі 150 інфікованих.

Виявлення вірусу відбулося на тлі попереджень ВООЗ про те, що підвищення температури дає комарам більше часу та території для поширення вірусу по Європі, при цьому цього літа кількість випадків захворювання зростає у Греції та Італії.

У звіті міністерства йдеться, що було інфіковано 28 чоловіків та 10 жінок, 33 з яких були старші 60 років. Дванадцять випадків було виявлено минулого тижня.

Згідно зі звітом, усі випадки, більшість із яких трапилися в регіоні навколо столиці Скоп'є, призвели до госпіталізації.

У середньому, кількість людей, інфікованих вірусом Західного Нілу в період з 2011 по 2025 рік, становила менше однієї людини на тиждень у пікові літні місяці, коли поширюються комарі, йдеться у звіті.

Спалах лихоманки Західного Нілу в Ізраїлі призвів до госпіталізації 17 осіб з неврологічними симптомами24.06.24, 01:20 • 19760 переглядiв

Антоніна Туманова

Здоров'яСвіт