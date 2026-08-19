У Північній Македонії четверо людей померли від гарячки Західного Нілу

У Північній Македонії від гарячки Західного Нілу померло четверо людей з 38, у яких цього року було підтверджено діагноз, причому троє з них померли за останній тиждень. Про це повідомило в середу міністерство охорони здоров'я Північної Македонії, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вірус, який в основному передається людям через укуси комарів, може викликати тяжке захворювання, що загрожує життю, приблизно в одного зі 150 інфікованих.

Виявлення вірусу відбулося на тлі попереджень ВООЗ про те, що підвищення температури дає комарам більше часу та території для поширення вірусу по Європі, при цьому цього літа кількість випадків захворювання зростає у Греції та Італії.

У звіті міністерства йдеться, що було інфіковано 28 чоловіків та 10 жінок, 33 з яких були старші 60 років. Дванадцять випадків було виявлено минулого тижня.

Згідно зі звітом, усі випадки, більшість із яких трапилися в регіоні навколо столиці Скоп'є, призвели до госпіталізації.

У середньому, кількість людей, інфікованих вірусом Західного Нілу в період з 2011 по 2025 рік, становила менше однієї людини на тиждень у пікові літні місяці, коли поширюються комарі, йдеться у звіті.

Спалах лихоманки Західного Нілу в Ізраїлі призвів до госпіталізації 17 осіб з неврологічними симптомами