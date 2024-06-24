Спалах лихоманки Західного Нілу в Ізраїлі призвів до госпіталізації 17 осіб з неврологічними симптомами
Київ • УНН
В Ізраїлі спалах лихоманки Західного Нілу призвів до 21 захворювання, 17 осіб були госпіталізовані з неврологічними симптомами, в тому числі 3 людини були підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.
Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оголосило про 21 випадок лихоманки Західного Нілу, з яких 17 людей госпіталізовано з неврологічними симптомами. Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає УНН.
Деталі
У Ізраїлі зафіксовано спалах лихоманки Західного Нілу, який став причиною госпіталізації 17 людей з неврологічними симптомами. Двоє пацієнтів відійшли минулими вихідними, ще троє знаходяться на апаратах штучної вентиляції. За даними Міністерства охорони здоров'я, загалом зараз 21 особа заражена вірусом.
Спалах вірусу став причиною для усунення міністерством недоліків у медичному обслуговуванні. Оновлені інструкції включають у себе більш чіткі протоколи для медичних бригад, щоб ефективно реагувати на ситуації цього роду.
Професор Ясмін Маор з медичного центру Wolfson пояснив, що лихоманка Західного Нілу є давньою і відомою хворобою на Близькому Сході, передається вона через укуси комарів. Вірус вперше був задокументований біля Нілу в Уганді в 1930-х роках і став відомий своєю назвою.
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