Вспышка лихорадки Западного Нила в Израиле привела к госпитализации 17 человек с неврологическими симптомами

Министерство здравоохранения Израиля объявило о 21 случае лихорадки Западного Нила, из которых 17 человек госпитализированы с неврологическими симптомами. Об этом сообщает The Jerusalem Post, передает УНН.

Детали

В Израиле зафиксирована вспышка лихорадки Западного Нила, которая стала причиной госпитализации 17 человек с неврологическими симптомами. Двое пациентов отошли в минувшие выходные, еще трое находятся на аппаратах искусственной вентиляции. По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время 21 человек инфицирован вирусом.

Вспышка вируса стала причиной для устранения Министерством недостатков в медицинском обслуживании. Обновленные инструкции включают в себя более четкие протоколы для медицинских бригад, чтобы эффективно реагировать на ситуации этого рода.

Профессор Ясмин Майор из Медицинского центра Wolfson объяснил, что лихорадка Западного Нила является древней и известной болезнью на Ближнем Востоке, передается она через укусы комаров. Вирус был впервые задокументирован недалеко от Нила в Уганде в 1930-х годах и стал известен своим названием.

Ковид возвращается: в США фиксируют всплеск вируса