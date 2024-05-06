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Кількість вилученого кокаїну в порту Гамбурга збільшилася втричі за останні п’ять років

Кількість вилученого кокаїну в порту Гамбурга збільшилася втричі за останні п’ять років

Київ • УНН

 • 34606 перегляди

За останні п'ять років кількість кокаїну, вилученого в порту Гамбурга, потроїлася, що зробило його третім за важливістю портом для наркокартелів у Європі після Антверпена і Роттердама.

Тони кокаїну з Південної Америки транспортуються до Європи через великі порти, центральну роль у схемі постачання наркотику до Німеччини грає порт Гамбурга. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Якщо у 2019 році, за офіційними даними, там знайшли 9,5 тонни кокаїну, то у 2023 році цей показник зріс до майже 34 тонн. Це робить Гамбург третім за значимістю портом для наркокартелів у Європі після Антверпена (Бельгія) та Роттердама (Нідерланди) зі 116 тоннами та 59 тоннами відповідно.

При цьому чиновники дотримуються негласного правила, відповідно до якого на одні кілограми виявленого кокаїну припадає приблизно дев'ять кілограмів наркотику, який у результаті потрапляє на європейський чорний ринок.

Зазначається, що влада Гамбурга побоюється, що введення жорсткого контролю в порту Роттердама змусить постачальників кокаїну транспортувати ще більші обсяги наркотиків через порт Гамбурга.

У лютому 2021 року в порту Гамбурга вилучили найбільшу партію кокаїну, яка будь-коли зустрічалася правоохоронцям у Європі. Тоді співробітники митниці виявили одразу 16 тонн білого порошку, захованого у транспортних контейнерах на вантажному судні з Парагваю.

Європа вже випередила США як найбільший у світі ринок кокаїну і швидко стає глобальним центром незаконного обігу наркотиків. Це дуже тривожна подія, ми маємо докласти більше зусиль, щоб звернути все назад,

- прокоментував цю ситуацію заступник голови Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

Нагадаємо

Митники в Гамбурзі виявили понад півтонни кокаїну, захованого у вантажі бананів з Еквадору, і затримали чотирьох підозрюваних.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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