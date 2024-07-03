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Європол занепокоєний збільшенням обсягів кокаїну, що постачається в Європу

Київ • УНН

 • 17517 перегляди

Європол повідомляє про рекордне зростання контрабанди кокаїну в Європу, майже 70% якого переправляється через порти Антверпена та Роттердама.

Європол занепокоєний збільшенням обсягів кокаїну, що постачається в Європу

Масштаб контрабанди кокаїну в Європу наростає, і при цьому обсяги відображають рекордне зростання світового кокаїнового виробництва. Про це сказав представник європейського поліцейського відомства Європол агентству dpa, пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Деталі

За відомостями Європолу, щорічно в ЄС реалізуються нелегальні наркотики на суму в 31 млрд євро. Кокаїн з оборотом в 11,6 млрд євро поступається лише канабісу (12 млрд євро).

За словами представника Європолу, майже 70% кокаїну доправляють до Європи через порти Антверпена в Бельгії та Роттердама в Нідерландах. Минулого року в портах Європи було конфісковано понад 300 тонн кокаїну, і тільки в порту Антверпена поліція вилучила 121 тонну кокаїну - майже на 10% більше, ніж у 2022 році. У Нідерландах було конфісковано близько 60 тонн. При цьому злочинні угруповання дедалі активніше намагаються закріпитися в менш великих портах, щоб уникнути контролю влади.

Поодинокі партії наркотиків також стають більшими. Найбільшу досі партію кокаїну вагою 8 тонн і вартістю 600 млн євро було виявлено в контейнері з бананами в Роттердамі 2023 року.

Нагадаємо

В Україні викрито наркотрафік з Європи: наркоторговці маскували кокаїн, екстазі та гашиш під косметику, отримуючи понад мільйон гривень щомісячного доходу, поки правоохоронці не припинили їхню діяльність. Сімом затриманим оголошені підозри.

WSJ: США розслідують роль Facebook та Instagram у продажі наркотиків17.03.24, 04:50 • 37033 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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