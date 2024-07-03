Європол занепокоєний збільшенням обсягів кокаїну, що постачається в Європу
Київ • УНН
Європол повідомляє про рекордне зростання контрабанди кокаїну в Європу, майже 70% якого переправляється через порти Антверпена та Роттердама.
Масштаб контрабанди кокаїну в Європу наростає, і при цьому обсяги відображають рекордне зростання світового кокаїнового виробництва. Про це сказав представник європейського поліцейського відомства Європол агентству dpa, пише УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Деталі
За відомостями Європолу, щорічно в ЄС реалізуються нелегальні наркотики на суму в 31 млрд євро. Кокаїн з оборотом в 11,6 млрд євро поступається лише канабісу (12 млрд євро).
За словами представника Європолу, майже 70% кокаїну доправляють до Європи через порти Антверпена в Бельгії та Роттердама в Нідерландах. Минулого року в портах Європи було конфісковано понад 300 тонн кокаїну, і тільки в порту Антверпена поліція вилучила 121 тонну кокаїну - майже на 10% більше, ніж у 2022 році. У Нідерландах було конфісковано близько 60 тонн. При цьому злочинні угруповання дедалі активніше намагаються закріпитися в менш великих портах, щоб уникнути контролю влади.
Поодинокі партії наркотиків також стають більшими. Найбільшу досі партію кокаїну вагою 8 тонн і вартістю 600 млн євро було виявлено в контейнері з бананами в Роттердамі 2023 року.
Нагадаємо
В Україні викрито наркотрафік з Європи: наркоторговці маскували кокаїн, екстазі та гашиш під косметику, отримуючи понад мільйон гривень щомісячного доходу, поки правоохоронці не припинили їхню діяльність. Сімом затриманим оголошені підозри.
WSJ: США розслідують роль Facebook та Instagram у продажі наркотиків17.03.24, 04:50 • 37033 перегляди