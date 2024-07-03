Европол обеспокоен увеличением объемов кокаина, поставляемого в Европу

Масштаб контрабанды кокаина в Европу нарастает, и при этом объемы отражают рекордный рост мирового кокаинового производства. Об этом сказал представитель европейского полицейского ведомства Европол агентству dpa, пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Детали

По сведениям Европола, ежегодно в ЕС реализуются нелегальные наркотики на сумму в 31 млрд евро. Кокаин с оборотом в 11,6 млрд евро уступает лишь каннабису (12 млрд евро).

По словам представителя Европола, почти 70% кокаина доставляют в Европу через порты Антверпена в Бельгии и Роттердама в Нидерландах. В прошлом году в портах Европы было конфисковано более 300 тонн кокаина, и только в порту Антверпена полиция изъяла 121 тонну кокаина - почти на 10% больше, чем в 2022 году. В Нидерландах было конфисковано около 60 тонн. При этом преступные группировки все активнее пытаются закрепиться в менее крупных портах, чтобы избежать контроля властей.

Единичные партии наркотиков также становятся больше. Крупнейшая до сих пор партия кокаина весом 8 тонн и стоимостью 600 млн евро была обнаружена в контейнере с бананами в Роттердаме в 2023 году.

Напомним

В Украине разоблачен наркотрафик из Европы: наркоторговцы маскировали кокаин, экстази и гашиш под косметику, получая более миллиона гривен ежемесячного дохода, пока правоохранители не пресекли их деятельность. Семерым задержанным объявлены подозрения.

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