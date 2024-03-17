WSJ: США расследуют роль Facebook и Instagram в продаже наркотиков

В США проводят расследование в отношении компании Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram. Правоохранители проверяют роль платформ в незаконном сбыте наркотиков. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на документы и осведомленных людей, передает УНН.

Детали

Прокуроры в Вирджинии рассылают повестки в суд и задают вопросы в рамках уголовного расследования, чтобы выяснить, способствуют ли Facebook и Instagram незаконной продаже наркотиков и получают ли они прибыль от этого.

Согласно копиям повесток в суд, прокуроры требовали предоставить документы, связанные с "контентом наркотиков" на платформах Meta. Повестки были доставлены еще в прошлом году, но стало известно об этом только сейчас.

Управление по продовольствию и медикаментам США оказывает помощь в расследовании. В Meta отвергли возможные обвинения, заявив, что продажа запрещенных наркотиков противоречит политике компании.

Мы работаем над тем, чтобы найти и удалить это содержимое с наших сервисов. Meta активно сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы помочь бороться с продажей и распространением запрещенных наркотиков подчеркнул представитель Meta.

Дополнение

На днях президент по глобальным вопросам Meta Ник Клегг заявил, что компания совместно с Госдепартаментом будет пытаться преодолеть продажу синтетических наркотиков онлайн и разъяснить пользователям риски: "Эпидемия опиоидов является серьезной проблемой общественного здоровья, которая требует действий всех частей американского общества".

Meta привлекла сторонние организации для проверки рекламодателей и контента, который может нарушать правила в отношении рекламы и продажи наркотиков. Компания под названием LegitScript помогает определить, какие компании могут рекламировать препараты, отпускаемые по рецепту, на платформах Meta.

WSJ отмечает, что во время пандемии Facebook и Instagram заполонила реклама о лекарствах, отпускаемых по рецепту, для якобы лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности, тревоги и других заболеваний. Сотрудники и пациенты говорили, что реклама способствовала злоупотреблению веществами.

В компании Meta назвали причину сбоя в работе Facebook и Instagram