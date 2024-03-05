В компании Meta назвали причину сбоя в работе Facebook и Instagram

Причиной сбоя в работе Facebook, Instagram и Messenger стала "техническая проблема". Об этом заявил пресс-секретарь компании Meta Энд Стоун, на своей странице в Х, передает УНН.

Детали

Ранее сегодня из-за технической проблемы у людей возникли трудности с доступом к некоторым нашим услугам - говорится в сообщении.

По его словам, компания решила эту проблему как можно быстрее для всех, кого она коснулась.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в работе Facebook, Instagram и Messenger произошел глобальный сбой. Пользователи со всего мира не могли зайти в свой аккаунт или обновить ленту новостей.

Напомним,

Кроме того, после сбоя в сервисах компании Meta, стало известно ряд популярных платформ - Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok работают с перебоями.