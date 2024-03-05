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В компании Meta назвали причину сбоя в работе Facebook и Instagram

В компании Meta назвали причину сбоя в работе Facebook и Instagram

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 18:23  •  2574 просмотра

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Техническая проблема вызвала глобальный сбой, который на несколько часов заблокировал доступ к Facebook, Instagram и Messenger.

Причиной сбоя в работе Facebook, Instagram и Messenger стала "техническая проблема". Об этом заявил пресс-секретарь компании Meta Энд Стоун, на своей странице в Х, передает УНН.

Детали 

Ранее сегодня из-за технической проблемы у людей возникли трудности с доступом к некоторым нашим услугам

- говорится в сообщении. 

По его словам, компания решила эту проблему как можно быстрее для всех, кого она коснулась.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в работе Facebook, Instagram и Messenger произошел глобальный сбой. Пользователи со всего мира не могли зайти в свой аккаунт или обновить ленту новостей. 

Напомним,

Кроме того, после сбоя в сервисах компании Meta, стало известно ряд популярных платформ - Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok работают с перебоями.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости МираТехнологии
tiktokТикТок
twitterТвиттер
facebookFacebook
instagramInstagram
У компанії Meta назвали причину збою в роботі Facebook та Instagram
Meta company names the cause of Facebook and Instagram outage
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