В компании Meta назвали причину сбоя в работе Facebook и Instagram
Киев • УНН
Техническая проблема вызвала глобальный сбой, который на несколько часов заблокировал доступ к Facebook, Instagram и Messenger.
Причиной сбоя в работе Facebook, Instagram и Messenger стала "техническая проблема". Об этом заявил пресс-секретарь компании Meta Энд Стоун, на своей странице в Х, передает УНН.
Детали
Ранее сегодня из-за технической проблемы у людей возникли трудности с доступом к некоторым нашим услугам
По его словам, компания решила эту проблему как можно быстрее для всех, кого она коснулась.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что в работе Facebook, Instagram и Messenger произошел глобальный сбой. Пользователи со всего мира не могли зайти в свой аккаунт или обновить ленту новостей.
Напомним,
Кроме того, после сбоя в сервисах компании Meta, стало известно ряд популярных платформ - Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok работают с перебоями.
В компании Meta назвали причину сбоя в работе Facebook и Instagram
Техническая проблема вызвала глобальный сбой, который на несколько часов заблокировал доступ к Facebook, Instagram и Messenger.
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