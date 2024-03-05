У компанії Meta назвали причину збою в роботі Facebook та Instagram
Київ • УНН
Технічна проблема спричинила глобальний збій, який на кілька годин заблокував доступ до Facebook, Instagram та Messenger.
Причиною збою в роботі Facebook, Instagram та Messenger стала "технічна проблема". Про це заявив прессекретар компанії Meta Енд Стоун, на своїй сторінці в Х, передає УНН.
Деталі
Раніше сьогодні через технічну проблему у людей виникли труднощі з доступом до деяких наших послуг
За його словами, компанія розв'язала цю проблему якнайшвидше для всіх, кого вона торкнулася.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що у роботі Facebook, Instagram та Messenger стався глобальний збій. Користувачі з усього світу не могли зайти у свій акаунт або оновити стрічку новин.
Нагадаємо
Окрім того, після збою в сервісах компанії Meta, стало відомо низка популярних платформ - Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok працюють з перебоями.