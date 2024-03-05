TikTok, YouTube та WhatsApp: у низці популярних сервісів теж стався збій
Київ • УНН
Повідомлялося про серйозні глобальні перебої в роботі багатьох популярних сервісів, таких як Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp і TikTok, оскільки користувачі не могли увійти в систему або оновити свої сторінки.
Сервіс Downdetector фіксує перебої роботі найпопулярніших світових сервісів - Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok. Про це пише УНН.
Деталі
Перші повідомлення про проблеми з соцмережами були від користувачів Facebook та Instagram. люди не могли зайти у власні акаунти або оновити сторінку.
Тепер повідомляється про збій у роботі більшості світових сервісів, зокрема: Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що користувачі не можуть увійти до Facebook, Instagram та Messenger, оскільки соціальні мережі зазнали глобального збою.