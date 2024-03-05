TikTok, YouTube и WhatsApp: в ряде популярных сервисов тоже произошел сбой

Сервис Downdetector фиксирует перебои работе самых популярных мировых сервисов - Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok. Об этом пишет УНН.

Детали

Первые сообщения о проблемах с соцсетями были от пользователей Facebook и Instagram. люди не могли зайти в собственные аккаунты или обновить страницу.

Теперь сообщается о сбое в работе большинства мировых сервисов, в частности: Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что пользователи не могут войти в Facebook, Instagram и Messenger, поскольку социальные сети подверглись глобальному сбою.