TikTok, YouTube и WhatsApp: в ряде популярных сервисов тоже произошел сбой
Киев • УНН
Сообщалось о серьезных глобальных перебоях в работе многих популярных сервисов, таких как Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp и TikTok, поскольку пользователи не могли войти в систему или обновить свои страницы.
Сервис Downdetector фиксирует перебои работе самых популярных мировых сервисов - Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok. Об этом пишет УНН.
Детали
Первые сообщения о проблемах с соцсетями были от пользователей Facebook и Instagram. люди не могли зайти в собственные аккаунты или обновить страницу.
Теперь сообщается о сбое в работе большинства мировых сервисов, в частности: Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что пользователи не могут войти в Facebook, Instagram и Messenger, поскольку социальные сети подверглись глобальному сбою.
TikTok, YouTube и WhatsApp: в ряде популярных сервисов тоже произошел сбой
Сообщалось о серьезных глобальных перебоях в работе многих популярных сервисов, таких как Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp и TikTok, поскольку пользователи не могли войти в систему или обновить свои страницы.
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