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TikTok, YouTube и WhatsApp: в ряде популярных сервисов тоже произошел сбой

TikTok, YouTube и WhatsApp: в ряде популярных сервисов тоже произошел сбой

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 16:10  •  7606 просмотра

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Сообщалось о серьезных глобальных перебоях в работе многих популярных сервисов, таких как Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp и TikTok, поскольку пользователи не могли войти в систему или обновить свои страницы.

Сервис Downdetector фиксирует перебои работе самых популярных мировых сервисов - Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok. Об этом пишет УНН

Детали 

Первые сообщения о проблемах с соцсетями были от пользователей Facebook и Instagram. люди не  могли зайти в собственные аккаунты или обновить страницу. 

Теперь сообщается о сбое в работе большинства мировых сервисов, в частности:  Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok. 

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Дополнение

Ранее УНН сообщал, что пользователи не могут войти в Facebook, Instagram и Messenger, поскольку социальные сети подверглись глобальному сбою.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости МираТехнологии
tiktokТикТок
twitterТвиттер
youtubeYouTube
facebookFacebook
instagramInstagram
TikTok, YouTube та WhatsApp: у низці популярних сервісів теж стався збій
TikTok, YouTube, and WhatsApp: a number of popular services have also been down
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TikTok, YouTube и WhatsApp: в ряде популярных сервисов тоже произошел сбой

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