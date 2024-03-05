У Meta стався масштабний збій: що відомо
Київ • УНН
Користувачі не можуть увійти до Facebook, Instagram та Messenger, оскільки соціальні мережі зазнали глобального збою.
У роботі соціальних мереж Facebook та Instagram стався глобальний. Про це пише УНН.
Деталі
Користувачі масово скаржаться на проблеми зі входом в соцмережі. Дехто бідкається через проблеми з входом в акаунти й оновленням сторінок.
Проте більшість користувачів скаржиться на проблеми з вебверсіями додатка.
Доповнення
Онлайн-платформа Downdetector, яка показує інформацію в реальному часі про статус різних вебсайтів і служб, теж повідомляє про збій в роботі Facebook, Instagram та Messenger.