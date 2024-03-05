В Meta произошел масштабный сбой: что известно

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Об этом пишет УНН.

Детали

Пользователи массово жалуются на проблемы входа в соцсети. Кое-кто говорит о проблемах с входом в аккаунты и обновлением страниц.

Однако большинство пользователей жалуется на проблемы с веб-версиями приложения.

Дополнение

Онлайн-платформа Downdetector, которая показывает информацию в реальном времени о статусе различных вебсайтов и служб тоже сообщает о сбое в работе Facebook, Instagram и Messenger.