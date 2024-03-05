В Meta произошел масштабный сбой: что известно
Киев • УНН
Пользователи не могут войти в Facebook, Instagram и Messenger, поскольку социальные сети претерпели глобальный сбой.
В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Об этом пишет УНН.
Детали
Пользователи массово жалуются на проблемы входа в соцсети. Кое-кто говорит о проблемах с входом в аккаунты и обновлением страниц.
Однако большинство пользователей жалуется на проблемы с веб-версиями приложения.
Дополнение
Онлайн-платформа Downdetector, которая показывает информацию в реальном времени о статусе различных вебсайтов и служб тоже сообщает о сбое в работе Facebook, Instagram и Messenger.
В Meta произошел масштабный сбой: что известно
Пользователи не могут войти в Facebook, Instagram и Messenger, поскольку социальные сети претерпели глобальный сбой.
Tesla останавливает завод в Германии из-за возможного провокационного поджога неподалеку
Tesla приостановила производство на своем заводе в Берлине из-за вероятного поджога соседней высоковольтной электроопоры, что привело к отключению электроэнергии.
ВАКС назначил на 14 марта рассмотрение дела в отношении Князева
Высший антикоррупционный суд назначил на 14 марта слушания по делу бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки в размере $2,7 млн.
Президент Чехии по присутствие военных в Украине: "Давайте не ограничивать себя там, где не нужно"
Президент Чехии Петр Павел после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал к расширению форм помощи Украине, включая возможное присутствие.
Украинские хакеры "положили" сайт минобороны рф - ГУР
Украинские хакеры атаковали сайт министерства обороны России, его серверы IP-телефонии и документооборота, нарушив его работу.
Франция будет способствовать инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины - Макрон
Франция будет способствовать чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины у третьих стран.
"Никакие звездочки на погонах не уберегут": Зеленский отреагировал на ордера МУС на арест двух военных командующих рф
Президент Зеленский отреагировал на ордера МУС на арест двух военных командующих рф.
россияне заставляют украинцев на оккупированных территориях участвовать в фейковых "выборах" и запустили обязательный "флешмоб" в соцсетях
Оккупанты заставляют украинцев на оккупированных территориях участвовать в фейковых "выборах" через обязательный "флешмоб", когда семьи должны выкладывать фото на избирательных участках.
Испания призывает ЕС занять более жесткую позицию по российскому импорту СПГ - Bloomberg
Испания просит ЕС скоординировать более жесткую позицию на импорт российского СПГ и помочь странам выйти из долгосрочных контрактов с москвой.
Генпрокурор прокомментировал решение МУС по ордерам на арест российских генералов
МУС выдал ордера на арест российского генерал-лейтенанта и адмирала флота, подозреваемых в атаках на энергетическую инфраструктуру Украины, которые нанесли ущерб гражданскому населению.