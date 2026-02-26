Бельгія посилює оборону порту Антверпена системою NASAMS після атак дронів
Першу батарею очікують у 2027 році на тлі минулорічних інцидентів із безпілотниками над стратегічними об’єктами.
Бельгія планує встановити в порту Антверпена систему протиповітряної оборони типу NASAMS, яку вже замовили. Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
За словами Де Вевера, рішення ухвалили на тлі численних випадків появи безпілотників у країні минулого року, що змушувало тимчасово закривати аеропорти та військову авіабазу. Дрони також фіксували над портом Антверпена, зокрема в районі атомних електростанцій, хімічного майданчика BASF та термінала Europa.
Видання зазначає, що у Міністерстві оборони Бельгії уточнили: першу батарею системи ППО очікують у 2027 році. NASAMS призначена для захисту від винищувачів, дронів та інших загроз малої дальності.
Порт Антверпен-Брюгге та уряд Бельгії наразі не надали коментарів щодо цієї інформації.
