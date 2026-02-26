Бельгія посилює оборону порту Антверпена системою NASAMS після атак дронів

$43.240.02
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 22658 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 38106 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова
25 лютого, 18:05 • 34453 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 32134 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 25723 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 19781 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 43648 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19615 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 18658 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор Кравченко
Ворог атакував Запоріжжя та область дронами: перші подробиці
Київ під комбінованою атакою: ворог застосував БпЛА та балістичні ракети
США вимагають безстрокової ядерної угоди з Іраном - Axios
Атака на Київ: міська влада розповіла про наслідки ворожих ударів
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"
Публікації
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 32134 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 43648 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
25 лютого, 12:01 • 47956 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 30932 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 67443 перегляди
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
Бельгія посилює оборону порту Антверпена системою NASAMS після атак дронів

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Першу батарею очікують у 2027 році на тлі минулорічних інцидентів із безпілотниками над стратегічними об’єктами.

Бельгія посилює оборону порту Антверпена системою NASAMS після атак дронів

Бельгія планує встановити в порту Антверпена систему протиповітряної оборони типу NASAMS, яку вже замовили. Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

За словами Де Вевера, рішення ухвалили на тлі численних випадків появи безпілотників у країні минулого року, що змушувало тимчасово закривати аеропорти та військову авіабазу. Дрони також фіксували над портом Антверпена, зокрема в районі атомних електростанцій, хімічного майданчика BASF та термінала Europa.

Видання зазначає, що у Міністерстві оборони Бельгії уточнили: першу батарею системи ППО очікують у 2027 році. NASAMS призначена для захисту від винищувачів, дронів та інших загроз малої дальності.

Порт Антверпен-Брюгге та уряд Бельгії наразі не надали коментарів щодо цієї інформації.

Нагадаємо

Європейські країни вперше з часів Холодної війни обговорюють розробку власного ядерного потенціалу стримування. Це пов'язано з можливою втратою довіри до ядерної парасольки США.

Олександра Василенко

