Бельгия усиливает оборону порта Антверпена системой NASAMS после атак дронов
Киев • УНН
Первую батарею ожидают в 2027 году на фоне прошлогодних инцидентов с беспилотниками над стратегическими объектами.
Бельгия планирует установить в порту Антверпена систему противовоздушной обороны типа NASAMS, которую уже заказали. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
По словам Де Вевера, решение было принято на фоне многочисленных случаев появления беспилотников в стране в прошлом году, что заставляло временно закрывать аэропорты и военную авиабазу. Дроны также фиксировали над портом Антверпена, в частности в районе атомных электростанций, химической площадки BASF и терминала Europa.
Издание отмечает, что в Министерстве обороны Бельгии уточнили: первую батарею системы ПВО ожидают в 2027 году. NASAMS предназначена для защиты от истребителей, дронов и других угроз малой дальности.
Порт Антверпен-Брюгге и правительство Бельгии пока не предоставили комментариев по этой информации.
