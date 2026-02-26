Бельгия усиливает оборону порта Антверпена системой NASAMS после атак дронов

$43.240.02
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 22725 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 38172 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 34517 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 32221 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 25748 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 19798 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 43715 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 19617 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 18659 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Популярные новости
Враг атаковал Запорожье и область дронами: первые подробности26 февраля, 01:25 • 20105 просмотра
Киев под комбинированной атакой: враг применил БПЛА и баллистические ракеты26 февраля, 02:22 • 18221 просмотра
США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios26 февраля, 03:05 • 16652 просмотра
Атака на Киев: городские власти рассказали о последствиях вражеских ударов26 февраля, 04:58 • 12254 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"07:34 • 7872 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 17:40 • 32221 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 13:55 • 43715 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
25 февраля, 12:01 • 48014 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
25 февраля, 09:09 • 30992 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:55 • 67494 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo09:00 • 5816 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 30108 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 33750 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 37999 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 39179 просмотра
Бельгия усиливает оборону порта Антверпена системой NASAMS после атак дронов

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Первую батарею ожидают в 2027 году на фоне прошлогодних инцидентов с беспилотниками над стратегическими объектами.

Бельгия усиливает оборону порта Антверпена системой NASAMS после атак дронов

Бельгия планирует установить в порту Антверпена систему противовоздушной обороны типа NASAMS, которую уже заказали. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам Де Вевера, решение было принято на фоне многочисленных случаев появления беспилотников в стране в прошлом году, что заставляло временно закрывать аэропорты и военную авиабазу. Дроны также фиксировали над портом Антверпена, в частности в районе атомных электростанций, химической площадки BASF и терминала Europa.

Издание отмечает, что в Министерстве обороны Бельгии уточнили: первую батарею системы ПВО ожидают в 2027 году. NASAMS предназначена для защиты от истребителей, дронов и других угроз малой дальности.

Порт Антверпен-Брюгге и правительство Бельгии пока не предоставили комментариев по этой информации.

Напомним

Европейские страны впервые со времен Холодной войны обсуждают разработку собственного ядерного потенциала сдерживания. Это связано с возможной потерей доверия к ядерному зонтику США.

Александра Василенко

