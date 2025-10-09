У Бельгії затримали трьох чоловіків за підозрою в підготовці убивства премʼєра країни
Київ • УНН
Федеральна прокуратура Бельгії ліквідувала терористичну групу, яка планувала замах на прем'єр-міністра Барта Де Вевера. Слідчі виявили саморобний вибуховий пристрій, який підозрювані планували прикріпити до дрона.
У Бельгії знешкодили терористичний осередок, який планував замах на прем'єр-міністра країни Барта Де Вевера. Про це повідомляє Euronews, передає УНН.
У четвер федеральна прокуратура Бельгії ліквідувала підозрювану терористичну групу, яка, як вважається, планувала замах на прем'єр-міністра Барта Де Вевера
Зазначається, що обшуку в Деурне, районі муніципалітету Антверпена, слідчі виявили саморобний вибуховий пристрій, який підозрювані планували прикріпити до дрона для здійснення замаху.
Троє молодих людей (народжені в 2001, 2002 і 2007 роках, всі проживають в Антверпені) були позбавлені волі. Ця судова інтервенція є частиною розслідування, серед іншого, спроби терористичного вбивства та участі в діяльності терористичної групи
Розпочато розслідування за спробою терористичного вбивства та участю в діяльності терористичної групи, але прокурори не уточнили, про яку саме групу йдеться.

