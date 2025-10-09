В Бельгии задержали троих мужчин по подозрению в подготовке убийства премьера страны
Киев • УНН
Федеральная прокуратура Бельгии ликвидировала террористическую группу, которая планировала покушение на премьер-министра Барта Де Вевера. Следователи обнаружили самодельное взрывное устройство, которое подозреваемые планировали прикрепить к дрону.
В Бельгии обезвредили террористическую ячейку, которая планировала покушение на премьер-министра страны Барта Де Вевера. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.
В четверг федеральная прокуратура Бельгии ликвидировала подозреваемую террористическую группу, которая, как считается, планировала покушение на премьер-министра Барта Де Вевера
Отмечается, что в ходе обыска в Дёрне, районе муниципалитета Антверпена, следователи обнаружили самодельное взрывное устройство, которое подозреваемые планировали прикрепить к дрону для совершения покушения.
Трое молодых людей (родившиеся в 2001, 2002 и 2007 годах, все проживающие в Антверпене) были лишены свободы. Эта судебная интервенция является частью расследования, среди прочего, попытки террористического убийства и участия в деятельности террористической группы
Начато расследование по попытке террористического убийства и участию в деятельности террористической группы, но прокуроры не уточнили, о какой именно группе идет речь.
