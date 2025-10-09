$41.400.09
19:48 • 1624 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 18194 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 25688 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 44709 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 45262 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 26156 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 21968 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 38616 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17388 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 16090 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
В Бельгии задержали троих мужчин по подозрению в подготовке убийства премьера страны

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Федеральная прокуратура Бельгии ликвидировала террористическую группу, которая планировала покушение на премьер-министра Барта Де Вевера. Следователи обнаружили самодельное взрывное устройство, которое подозреваемые планировали прикрепить к дрону.

В Бельгии задержали троих мужчин по подозрению в подготовке убийства премьера страны

В Бельгии обезвредили террористическую ячейку, которая планировала покушение на премьер-министра страны Барта Де Вевера. Об этом сообщает Euronews, передает УНН.

В четверг федеральная прокуратура Бельгии ликвидировала подозреваемую террористическую группу, которая, как считается, планировала покушение на премьер-министра Барта Де Вевера 

- пишет издание.

Отмечается, что в ходе обыска в Дёрне, районе муниципалитета Антверпена, следователи обнаружили самодельное взрывное устройство, которое подозреваемые планировали прикрепить к дрону для совершения покушения.

Трое молодых людей (родившиеся в 2001, 2002 и 2007 годах, все проживающие в Антверпене) были лишены свободы. Эта судебная интервенция является частью расследования, среди прочего, попытки террористического убийства и участия в деятельности террористической группы 

- заявили в прокуратуре.

Начато расследование по попытке террористического убийства и участию в деятельности террористической группы, но прокуроры не уточнили, о какой именно группе идет речь.

Напомним

Во время масштабных протестов в Эквадоре произошло нападение на кортеж президента Даниэля Нобоа. Автомобиль главы государства получил пулевые повреждения, однако сам Нобоа не пострадал и продолжил выполнять свои обязанности. Правительство назвало инцидент покушением и пообещало наказать виновных.

Антонина Туманова

