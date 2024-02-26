Агроминистры ЕС встретятся, чтобы обсудить фермерские протесты

Сегодня, 26 февраля, министры сельского хозяйства стран ЕС планируют встретиться для обсуждения ситуации в сельскохозяйственной отрасли Европейского Союза, в частности протесты фермеров, которые охватили ряд стран. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на встрече в Брюсселе также будут обсуждаться предложения Еврокомиссии по дальнейшему облегчению нагрузки на фермеров и сокращению их административных расходов.

Вместе с тем стороны планируют обменяться идеями по быстрому и структурному реагированию на текущий кризис в аграрном секторе.

Дополнение

Фермеры во многих странах ЕС, включая Германию, протестуют против экологических норм, сокращения субсидий и бюрократии.

Фермеры блокируют границу между Бельгией и Нидерландами

В частности европейские аграрии запланировали демонстрации в Европейском квартале Брюсселя на 26 февраля.

Напомним

Польские фермеры объявили о переходе к более радикальным формам протеста. Они хотят надолго заблокировать важные маршруты и переходы на границе с Германией.