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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Агроминистры ЕС встретятся, чтобы обсудить фермерские протесты

Агроминистры ЕС встретятся, чтобы обсудить фермерские протесты

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 09:26  •  15994 просмотра

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Министры сельского хозяйства ЕС встретятся, чтобы обсудить протесты фермеров по всей Европе и предложения по уменьшению нагрузки на фермеров.

Сегодня, 26 февраля, министры сельского хозяйства стран ЕС планируют встретиться для обсуждения ситуации в сельскохозяйственной отрасли Европейского Союза, в частности протесты фермеров, которые охватили ряд стран. Об этом пишет DW, передает УНН.  

Детали 

Отмечается, что на встрече в Брюсселе также будут обсуждаться предложения Еврокомиссии по дальнейшему облегчению нагрузки на фермеров и сокращению их административных расходов.

Вместе с тем стороны планируют обменяться идеями по быстрому и структурному реагированию на текущий кризис в аграрном секторе.

Дополнение

Фермеры во многих странах ЕС, включая Германию, протестуют против экологических норм, сокращения субсидий и бюрократии.

Фермеры блокируют границу между Бельгией и Нидерландами2 февраля 2024, 09:29 • 26111 просмотров

В частности европейские аграрии запланировали демонстрации в Европейском квартале Брюсселя на 26 февраля.

Напомним

Польские фермеры объявили о переходе к более радикальным формам протеста. Они хотят надолго заблокировать важные маршруты и переходы на границе с Германией.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Агроміністри ЄС зустрінуться, щоб обговорити фермерські протести
EU agriculture ministers to meet to discuss farmers' protests
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Агроминистры ЕС встретятся, чтобы обсудить фермерские протесты

Министры сельского хозяйства ЕС встретятся, чтобы обсудить протесты фермеров по всей Европе и предложения по уменьшению нагрузки на фермеров.

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Агроминистры ЕС встретятся, чтобы обсудить фермерские протесты

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