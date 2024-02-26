Агроминистры ЕС встретятся, чтобы обсудить фермерские протесты
Киев • УНН
Министры сельского хозяйства ЕС встретятся, чтобы обсудить протесты фермеров по всей Европе и предложения по уменьшению нагрузки на фермеров.
Сегодня, 26 февраля, министры сельского хозяйства стран ЕС планируют встретиться для обсуждения ситуации в сельскохозяйственной отрасли Европейского Союза, в частности протесты фермеров, которые охватили ряд стран. Об этом пишет DW, передает УНН.
Детали
Отмечается, что на встрече в Брюсселе также будут обсуждаться предложения Еврокомиссии по дальнейшему облегчению нагрузки на фермеров и сокращению их административных расходов.
Вместе с тем стороны планируют обменяться идеями по быстрому и структурному реагированию на текущий кризис в аграрном секторе.
Дополнение
Фермеры во многих странах ЕС, включая Германию, протестуют против экологических норм, сокращения субсидий и бюрократии.
Фермеры блокируют границу между Бельгией и Нидерландами2 февраля 2024, 09:29 • 26111 просмотров
В частности европейские аграрии запланировали демонстрации в Европейском квартале Брюсселя на 26 февраля.
Напомним
Польские фермеры объявили о переходе к более радикальным формам протеста. Они хотят надолго заблокировать важные маршруты и переходы на границе с Германией.
Агроминистры ЕС встретятся, чтобы обсудить фермерские протесты
Министры сельского хозяйства ЕС встретятся, чтобы обсудить протесты фермеров по всей Европе и предложения по уменьшению нагрузки на фермеров.
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