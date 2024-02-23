У Польщі фермери хочуть розширити блокади на західний кордон
Київ • УНН
Фермери в Польщі планують розширити свої акції протесту і надовго заблокувати основні траси та прикордонні переходи з Німеччиною.
Польські фермери оголосили про перехід до більш радикальних форм протесту. Вони хочуть надовго заблокувати важливі маршрути та прикордонні переходи на західному кордоні, пише RMF24, передає УНН.
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Із суботи польські фермери планують 24-годинну блокаду дороги S3 в районі перехрестя Мислібурж, недалеко від кордону з Німеччиною.
Після вихідних фермери відновлять акцію протесту на німецько-польському кордоні в районі міста Крайник Дольний. Вони хочуть повністю перекрити рух на прикордонному переході та розпочати цілодобовий страйк.
Також фермери з Любуського воєводства спільно з німецькими протестувальниками хочуть перекрити автостраду в районі найбільшого автомобільного прикордонного переходу - в обох напрямках у районі міст Свечко і Слубіце.
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Однак, як зазначає RMF24, плани фермерів можуть ще змінитися. Підприємці зі Слубицького району протестують проти перекриття траси. Вони подали петицію на ім'я мера Слубиць.
Як вони пишуть, "характер запланованої акції протесту та її форма, метою якої є унеможливлення вільного пересування транспортних засобів дорогами загального користування, паралізує та перешкоджає вільному здійсненню предмета нашого бізнесу (...) внаслідок чого ми не зможемо провадити свою діяльність і виконувати свої договірні зобов'язання, що, своєю чергою, спричинить збитки значного розміру (штрафи, плата за простій та витрати, зокрема, на оренду, орендні платежі, відсутність прибутку)".
Міжнародні транспортні компанії також погрожують фермерам судовими позовами у зв'язку з їхніми збитками.
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