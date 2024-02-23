В Польше фермеры хотят расширить блокады на западную границу
Киев • УНН
Фермеры в Польше планируют расширить свои акции протеста и надолго заблокировать основные трассы и пограничные переходы с Германией.
Польские фермеры объявили о переходе к более радикальным формам протеста. Они хотят надолго заблокировать важные маршруты и пограничные переходы на западной границе, пишет RMF24, передает УНН.
Детали
С субботы польские фермеры планируют 24-часовую блокаду дороги S3 в районе перекрестка Мыслибурж, недалеко от границы с Германией.
После выходных фермеры возобновят акцию протеста на немецко-польской границе в районе города Крайник Дольный. Они хотят полностью перекрыть движение на пограничном переходе и начать круглосуточную забастовку.
Також фермеры из Любуского воеводства совместно с немецкими протестующими хотят перекрыть автостраду в районе крупнейшего автомобильного пограничного перехода - в обоих направлениях в районе городов Свечко и Слубице.
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Однак, як отмечает RMF24, планы фермеров могут еще измениться. Предприниматели из Слубицкого района протестуют против перекрытия трассы. Они подали петицию на имя мэра Слубиц.
Как они пишут, "характер планируемой акции протеста и ее форма, целью которой является предотвращение свободного передвижения транспортных средств по дорогам общего пользования, парализует и препятствует свободному осуществлению предмета нашего бизнеса (...) в результате чего мы не сможем осуществлять свою деятельность и выполнять свои договорные обязательства, что, в свою очередь, повлечет за собой убытки значительного размера (штрафы, плата за простой и расходы, в частности, на аренду, арендные платежи, отсутствие прибыли)".
Международные транспортные компании также угрожают фермерам судебными исками в связи с их убытками.
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