Фермеры правы: Дуда высказался относительно блокады на границе и подчеркнул, что проблему должна решать Еврокомиссия

Президент Польши Анджей Дуда сделал заявление относительно фермерских протестов и отметил, что это "европейская проблема, которую должна решать Еврокомиссия", передает УНН со ссылкой на канцелярию президента Польши.

"Мы общались с премьер-министром Дональдом Туском о встрече с украинскими властями. Я считаю, что это прежде всего европейская проблема, которую должна решать Еврокомиссия", - сказал Дуда в интервью PolsatNews.

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По моему мнению президента Польши, "фермеры правы".

"Для них выход товаров из Украины на наш рынок, которые его заполонят, означает коллапс. Это чрезвычайно важный вопрос для польских фермеров, но не только - мы первая страна, но эти товары идут на более широкий - европейский - рынок", - отметил Дуда.

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Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе с Польшей. Кроме того, он призвал прибыть туда президента и премьера Польши, а также добавил, что готов прибыть и сам, чтобы поддержать диалог по ситуации с блокадой

Напомним

Протесты на украино-польской границе усилились в последние недели. В начале этого месяца протестующие остановили три украинских грузовика с зерном, направлявшихся в Литву, рассыпав часть груза. На прошлой неделе фермеры во Вроцлаве забросали яйцами плакат с призывом к солидарности с Украиной.

Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский предупредил на выходных, что его правительство рассматривает возможность введения торговых ограничений на польский импорт в ответ на перебои на границе.