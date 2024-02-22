Фермеры правы: Дуда высказался относительно блокады на границе и подчеркнул, что проблему должна решать Еврокомиссия

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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
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Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
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Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
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Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

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Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  179459 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

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Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  213666 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

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Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  195777 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

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рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  214649 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  224696 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

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Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  195461 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

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Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209881 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фермеры правы: Дуда высказался относительно блокады на границе и подчеркнул, что проблему должна решать Еврокомиссия

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что протесты фермеров против доступа украинских товаров на польский рынок является европейской проблемой, которую должна решить Европейская комиссия.

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Фермеры правы: Дуда высказался относительно блокады на границе и подчеркнул, что проблему должна решать Еврокомиссия

Зафиксирована угроза применения ударных беспилотников в Кировоградской области

Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения ударных беспилотников в Кировоградской области.

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Зафиксирована угроза применения ударных беспилотников в Кировоградской области

США введут новые санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет россии - Белый дом

Соединенные Штаты в ближайшие дни введут новые санкции против Ирана за поставки россии баллистических ракет класса "земля-земля" для поддержки ее войны против Украины.

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США введут новые санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет россии - Белый дом

Шаппс отреагировал на расследование Sky News, которое доказало что британские оборонные компании продают комплектующие для рф в обход санкциям

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на расследование Sky News о том, как британские компании обходят санкции против россии, экспортируя оборудование, которое, вероятно, усиливает российскую армию, заявив, что Великобритания внимательно изучит эту проблему.

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Зеленский обсудил с президентом Евросовета Мишелем ситуацию на украинско-польской границе

Зеленский обсудил с Мишелем санкции против россии, ситуацию на украинско-польской границе и подготовку к юбилейному 25-му саммиту Украина-ЕС.

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В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в двух областях

В Воздушных силах предупредили, что Запорожская и Днепропетровская области сталкиваются с угрозой вражеских ударных беспилотников.

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В Воздушных силах предупредили об угрозе применения ударных БпЛА в двух областях

Приднестровье возможно "попросит" путина о "присоединении к рф". Советник премьера  Молдовы отреагировал

Чорба призвал так называемых приднестровских депутатов всех уровней не допустить принятия подобного обращения, которое, по его опасениям, неминуемо даст владимиру путину «юридическое право нанесения удара по территории Молдовы, включая Приднестровье, при любом предлоге».

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Приднестровье возможно "попросит" путина о "присоединении к рф". Советник премьера  Молдовы отреагировал

Зеленский опубликовал фото с политиками на Банковой "Два года. Мы все здесь"

Президент Зеленский опубликовал в Telegram фото своей команды вместе с послами у Офиса Президента на Банково накануне двухлетней годовщины российского вторжения, чтобы показать, что украинские политики продолжают работать над защитой независимости страны.

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Зеленский опубликовал фото с политиками на Банковой "Два года. Мы все здесь"

россияне на Авдеевском направлении осуществили несколько высадок десанта вплотную к окопам Сил обороны

Украинские военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады отбили многочисленные атаки российско-террористических войск под Авдеевкой, уничтожив 35 врагов и взяв в плен еще 9.

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россияне на Авдеевском направлении осуществили несколько высадок десанта вплотную к окопам Сил обороны

Пришлось лететь другим рейсом: Бразилия отказалась заправлять самолет лаврова

Бразильская корпорация Vibra Energia отказалась заправлять топливом российский самолет Ил-96, на борту которого находился министр иностранных дел россии сергей лавров, из-за опасений возможных санкций со стороны США.

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Пришлось лететь другим рейсом: Бразилия отказалась заправлять самолет лаврова