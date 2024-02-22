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"Вопрос нескольких часов": Польша уберет препятствия на границе для военной и гуманитарной помощи Украине

"Вопрос нескольких часов": Польша уберет препятствия на границе для военной и гуманитарной помощи Украине

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 13:09  •  7230 просмотра

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Польша может добавить пограничные переходы и участки автомобильных и железнодорожных дорог, соединяющих ее с Украиной, в перечень объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойное поступление военной и гуманитарной помощи в Украину.

Варшава хочет внести в перечень критической инфраструктуры пограничные переходы с Украиной, чтобы исключить задержки с военной и гуманитарной помощью для Киева. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск передает TVN24, пишет УНН.  

Детали 

Польша может внести в перечень объектов критической инфраструктуры пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог.

Это решение должно обеспечить 100-процентную гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать к украинской стороне без каких-либо задержек. Это вопрос следующих нескольких часов

- уверен премьер-министр Польши.

Он подчеркнул, что задача Польши - это полная пропускная способность на границе, когда речь идет о военном транспорте и гуманитарной помощи, маршруты которых пролегают через Польшу.

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Дополнение

По словам главы польского правительства, это также будет означать другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной.

Также польский премьер призвал отделить вопрос "прямой поддержки Украины и защиты польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной".

Напомним

В сети распространяется информация о том, что польские протестующие заблокировали проезд для фур с волонтерской помощью, и в частности военной техникой для ВСУ.

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Владимир Омельченко

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