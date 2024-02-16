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Блокада польской границы: пограничники не исключают проблемы с доставкой гуманитарной помощи

Блокада польской границы: пограничники не исключают проблемы с доставкой гуманитарной помощи

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 10:24  •  9939 просмотра

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Из-за блокады польских фермеров на границе с Украиной представитель Государственной пограничной службы Украины выразил сомнения, что достаточное количество гуманитарной помощи сможет пройти через такое малое количество открытых пограничных переходов.

Из-за блокады польских фермеров на границе с Украиной не исключены проблемы с доставкой гуманитарной помощи. Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.

Могу добавить, что при том количестве пересечений границы, которое мы имеем на данный момент по движению грузовых транспортных средств, у меня есть сомнения, что участники этой блокады, представители пропускают необходимое количество или возможное количество гуманитарной помощи, которая идет в Украину по всем этим направлениям

- сказал Демченко.

По его словам, "конечно, что движение ограничено, но и количество пересечения границы очень низкое, поэтому при очереди, которая есть на территории Польши скорее всего, они даже не выделяют грузовые транспортные средства, которые перевозят гуманитарную помощь или другие важные грузы, которые движутся в Украину".

На уточнение, застряла ли на границе гуманитарная помощь, спикер ГПСУ ответил, что "скорее всего да".

Польские фермеры начали блокаду уже шестого пункта пропуска "Корчева-Краковец" - ГПСУ16 февраль 2024, 10:04 • 11616 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаЭкономика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
polshaПольша
Блокада польського кордону: прикордонники не виключають проблеми з доставкою гуманітарної допомоги
Blockade of the Polish border: border guards do not rule out problems with the delivery of humanitarian aid
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Блокада польской границы: пограничники не исключают проблемы с доставкой гуманитарной помощи

Из-за блокады польских фермеров на границе с Украиной представитель Государственной пограничной службы Украины выразил сомнения, что достаточное количество гуманитарной помощи сможет пройти через такое малое количество открытых пограничных переходов.

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