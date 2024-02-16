Блокада польской границы: пограничники не исключают проблемы с доставкой гуманитарной помощи
Киев • УНН
Из-за блокады польских фермеров на границе с Украиной представитель Государственной пограничной службы Украины выразил сомнения, что достаточное количество гуманитарной помощи сможет пройти через такое малое количество открытых пограничных переходов.
Из-за блокады польских фермеров на границе с Украиной не исключены проблемы с доставкой гуманитарной помощи. Об этом сказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.
Могу добавить, что при том количестве пересечений границы, которое мы имеем на данный момент по движению грузовых транспортных средств, у меня есть сомнения, что участники этой блокады, представители пропускают необходимое количество или возможное количество гуманитарной помощи, которая идет в Украину по всем этим направлениям
По его словам, "конечно, что движение ограничено, но и количество пересечения границы очень низкое, поэтому при очереди, которая есть на территории Польши скорее всего, они даже не выделяют грузовые транспортные средства, которые перевозят гуманитарную помощь или другие важные грузы, которые движутся в Украину".
На уточнение, застряла ли на границе гуманитарная помощь, спикер ГПСУ ответил, что "скорее всего да".
Польские фермеры начали блокаду уже шестого пункта пропуска "Корчева-Краковец" - ГПСУ16 февраль 2024, 10:04 • 11616 просмотров
Блокада польской границы: пограничники не исключают проблемы с доставкой гуманитарной помощи
Из-за блокады польских фермеров на границе с Украиной представитель Государственной пограничной службы Украины выразил сомнения, что достаточное количество гуманитарной помощи сможет пройти через такое малое количество открытых пограничных переходов.
Задержание на взятке чиновника Минкульта: в ведомстве отреагировали
Чиновник министерства культуры Украины был задержан за получение взятки за содействие в экспорте антикварного оружия, и министерство пообещало полное сотрудничество со следствием по делу о коррупции.
В ЕС ищут пути нарастить оборонное производство: фон дер Ляйен предлагает опыт при борьбе с COVID-19
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель должен поощрять европейскую оборонную промышленность к консолидации и наращиванию производства.
Польские фермеры начали блокаду уже шестого пункта пропуска "Корчева-Краковец" - ГПСУ
Польские фермеры начали блокировать грузовики на пункте пропуска "Корчева-Краковец" между Польшей и Украиной, препятствуя движению грузовиков в обоих направлениях.
Google усиливает борьбу с дезинформацией накануне выборов в ЕС - Reuters
Google планирует запустить кампанию с использованием анимированных объявлений на таких платформах, как TikTok и YouTube, в пяти странах ЕС для борьбы с дезинформацией в преддверии выборов в Европейский парламент 2024 года.
Враг "размазан" по всей линии фронта: в ВСУ опровергли информацию о российском наступлении на Запорожье
В Вооруженных силах подчеркивают, что ситуация на Запорожском направлении остается стабильной, а российские войска распределены по всей линии фронта.
Рука кремля: почему за информационной атакой на Минобороны может лично стоять государственный предатель виктор медведчук
Связанный с кремлем виктор медведчук может лично стоять за недавней информационной атакой на министерство обороны Украины и "Государственного оператора тыла" с целью срыва тендеров на поставку продовольствия для украинской армии.
В Днепропетровской области возобновила работу атакованная вражескими дронами ТЭС - Укрэнерго
Энергосистема Украины работает стабильно, дефицита не ожидается, несмотря на увеличение потребления из-за холодной погоды.
"Побеждает тот, кто имеет мощную экономику и логистику": Буданов объяснил потребности Украины в войне против РФ
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины отметил, что хотя ситуация на поле боя остается сложной, она не является критической, и что логистика и экономическая мощь будут более важными, чем технологии, в определении результата длительной войны против россии.
По данным Белого дома, россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие
Белый дом подтвердил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, но заявил, что оно еще не введено в эксплуатацию и не может вызвать прямое физическое уничтожение.