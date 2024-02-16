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Блокада польського кордону: прикордонники не виключають проблеми з доставкою гуманітарної допомоги

Блокада польського кордону: прикордонники не виключають проблеми з доставкою гуманітарної допомоги

Київ • УНН

 • 27824 перегляди

Через блокаду польських фермерів на кордоні з Україною речник Державної прикордонної служби України висловив сумніви, що достатня кількість гуманітарної допомоги зможе пройти через таку малу кількість відкритих прикордонних переходів.

Через блокаду польських фермерів на кордоні з Україною не виключено проблеми з доставкою гуманітарної допомоги. Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у ефірі телемарафону у п'ятницю, пише УНН.

Можу додати, що при тій кількості перетинів кордону, яку ми маємо на даний момент щодо руху вантажних транспортних засобів, у мене є сумніви, що учасники цієї блокади, представники пропускають необхідну кількість або можливу кількість гуманітарної допомоги, яка йде в Україну по всіх цих напрямках

- сказав Демченко.

З його слів, "звісно, що рух обмежений, але і кількість перетину кордону дуже низька, тому при черзі, яка є на території Польщі скоріше за все, вони навіть не виокремлюють вантажні транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантажі, які рухаються в Україну".

На уточнення, чи застрягла на кордоні гуманітарна допомога, речник ДПСУ відповів, що "скоріш за все так".

Польські фермери почали блокаду вже шостого пункту пропуску "Корчова-Краківець" - ДПСУ 16.02.24, 12:04 • 22989 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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