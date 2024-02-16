Блокада польського кордону: прикордонники не виключають проблеми з доставкою гуманітарної допомоги
Київ • УНН
Через блокаду польських фермерів на кордоні з Україною речник Державної прикордонної служби України висловив сумніви, що достатня кількість гуманітарної допомоги зможе пройти через таку малу кількість відкритих прикордонних переходів.
Через блокаду польських фермерів на кордоні з Україною не виключено проблеми з доставкою гуманітарної допомоги. Про це сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у ефірі телемарафону у п'ятницю, пише УНН.
Можу додати, що при тій кількості перетинів кордону, яку ми маємо на даний момент щодо руху вантажних транспортних засобів, у мене є сумніви, що учасники цієї блокади, представники пропускають необхідну кількість або можливу кількість гуманітарної допомоги, яка йде в Україну по всіх цих напрямках
З його слів, "звісно, що рух обмежений, але і кількість перетину кордону дуже низька, тому при черзі, яка є на території Польщі скоріше за все, вони навіть не виокремлюють вантажні транспортні засоби, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантажі, які рухаються в Україну".
На уточнення, чи застрягла на кордоні гуманітарна допомога, речник ДПСУ відповів, що "скоріш за все так".
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