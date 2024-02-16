Польські фермери почали блокаду вже шостого пункту пропуску "Корчова-Краківець" - ДПСУ
Київ • УНН
Польські фермери почали блокувати вантажівки на пункті пропуску "Корчова-Краківець" між Польщею та Україною, перешкоджаючи руху вантажівок в обох напрямках.
У Польщі фермери сьогодні близько 11 ранку почали блокувати рух для вантажних транспортних засобів ще на пункті пропуску "Корчова-Краківець". Про це у п'ятницю повідомили в Держприкордонслужбі, пише УНН.
У пункті пропуску "Краківець" ускладнено рух вантажівок. За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова", суміжному з українським "Краківець", польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів
Як зазначається, у зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.
За даними ДПСУ, на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 1730 вантажівок. Перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не планується, вказали прикордонники.
Раніше блокада польськими фермерами на території Польщі тривала на 5 пунктах пропуску на кордоні з Україною.