Блокада польського кордону: скільки вантажівок у чергах
Київ • УНН
Блокада польських фермерів на 5 прикордонних пунктах пропуску призвела до черг з 1400 вантажівок, тоді як найбільша черга з 1700 вантажівок утворилася на пункті пропуску "Краковець", який не був заблокований.
Блокада польськими фермерами на території Польщі триває на 5 пунктах пропуску на кордоні з Україною, там на ранок у чергах 1400 вантажівок. Водночас найбільші черги з близько 1700 вантажівок зафіксовані на пункті пропуску "Краківець", що не потрапив під блокування. Про це повідомив у п'ятницю в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише УНН.
Блокування на території Польщі продовжується на 5 напрямках. Це напрямки пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг", "Угринів". Станом на ранок сьогодні у чергах по той бік кордону в напрямку України сукупно на всіх цих 5 напрямках, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, знаходиться десь 1400 вантажних транспортних засобів
Він повідомив, що найбільші черги тут - навпроти ПП "Ягодин" і "Рава-Руська", найменша кількість вантажівок у чергах - на напрямку ПП "Устилуг" та "Угринів".
Водночас, з його слів, українські перевізники шукають напрямки перетину кордону там, де це можливо.
"Один з яких це напрямок пункту пропуску "Краківець", і станом на ранок сьогодні там також є черга. Це десь 1700 вантажівок, тобто найбільша черга на всіх напрямках на кордоні з Польщею", - зазначив Демченко.
Нагадаємо
Польські фермери відновили блокаду на польсько-українському кордоні 9 лютого, згодом розширили її.