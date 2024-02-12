Польські фермери відновили протести на трьох пунктах пропуску з Україною: рух вантажівок ускладнено
Київ • УНН
Польські фермери відновили протести на трьох прикордонних пунктах пропуску з Україною, заблокувавши більшу частину руху вантажівок, але пропускаючи обмежену кількість вантажівок на годину.
Польські фермери відновили акції протесту на кордоні з Україною та заблокували рух вантажівок на трьох пунктах пропуску. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що сьогодні, 12 лютого, о 10.10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску "Зосін".
Протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі
Окрім того, заблоковано рух біля пункту пропуску "Долгобичув". Учасники акції протесту мають намір пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки.
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Також поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску "Медика – Шегині".
Планується пропускати по 1 вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде
Нагадаємо
Польські правоохоронці з'ясовують деталі інциденту, який стався з фурами з українським зерном поблизу прикордонного пункту пропуску в Дорогуську.
За даними поліції, фермери, які протестували неподалік, зупинили три українські вантажівки зірвали з них пломби та висипали зерно на дорогу.