Польские фермеры возобновили протесты на трех пунктах пропуска с Украиной: движение грузовиков затруднено

Польские фермеры возобновили акции протеста на границе с Украиной и заблокировали движение грузовиков на трех пунктах пропуска. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что сегодня, 12 февраля, в 10.10 начались акции протеста польских фермеров неподалеку от пункта пропуска "Зосин".

Протестующие намерены пропускать по 3 грузовика в час. Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонны в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме - резюмировали в ведомстве.

Кроме того, заблокировано движение возле пункта пропуска "Долгобичув". Участники акции протеста намерены пропускать по 2 грузовика в час в оба направления.

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Также возобновлено блокирование на направлении пунктов пропуска "Медика - Шегини".

Планируется пропускать по 1 грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста распространяться не будет - подытожили в ГПСУ.

Напомним

Польские правоохранители выясняют детали инцидента, который произошел с фурами с украинским зерном вблизи пограничного пункта пропуска в Дорогуске.

По данным полиции, фермеры, которые протестовали неподалеку, остановили три украинских грузовика, сорвали с них пломбы и высыпали зерно на дорогу.