Польские фермеры возобновили протесты на трех пунктах пропуска с Украиной: движение грузовиков затруднено

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
  •  77584 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  205271 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  262606 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  224199 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  269250 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  303166 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  240990 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  203779 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  216778 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  211246 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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Новости по теме

Польские фермеры возобновили протесты на трех пунктах пропуска с Украиной: движение грузовиков затруднено

Польские фермеры возобновили протесты на трех пограничных пунктах пропуска с Украиной, заблокировав большую часть движения грузовиков, но пропуская ограниченное количество грузовиков в час.

Экономика •   •  36126 просмотра
Польские фермеры возобновили протесты на трех пунктах пропуска с Украиной: движение грузовиков затруднено

"АТЕШ" разведал аэродром в ейске, который рф использует для ударов по Украине

Украинские партизаны провели разведку на российском аэродроме в ейске, который используется для нанесения ударов по Украине, установив номера самолетов и места расположения складов ракетного оружия.

Война •   •  35008 просмотра
"АТЕШ" разведал аэродром в ейске, который рф использует для ударов по Украине

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве заместителя мэра Никополя - глава ОГА

За убийство заместителя городского головы Никополя Виталия Журавлева задержан 33-летний мужчина.

Криминал и ЧП •   •  31184 просмотра
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве заместителя мэра Никополя - глава ОГА

Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе

Посольство и генеральное консульство Украины в Люблине обратились к польской полиции с требованием открыть дело относительно инцидента с украинским зерном на границе.

Политика •   •  29924 просмотра
Привлечь виновных к ответственности: посольство Украины в Польше отреагировало на инцидент с зерном на границе

Глава правительства Румынии уверен, что россия не совершит преднамеренного нападения на его страну

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку считает, что рф не будет намеренно нападать на Румынию, поскольку нет оснований для агрессии.

Политика •   •  27567 просмотра
Глава правительства Румынии уверен, что россия не совершит преднамеренного нападения на его страну

Сделал в собственном гараже "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ: задержан очередной информатор рф

Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области российского информатора, который обустроил в своем гараже наблюдательный пункт, чтобы следить за передвижением украинских военных эшелонов к линии фронта.

Война •   •  27469 просмотра
Сделал в собственном гараже "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ: задержан очередной информатор рф

ГБР арестовало имущество семьи бизнесмена Гринкевича и взялось за недвижимость Морозюк

Государственное бюро расследований наложило арест на недвижимость и транспорт львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и членов его семьи из-за причастности к мошеннической схеме.

Криминал и ЧП •   •  22693 просмотра
ГБР арестовало имущество семьи бизнесмена Гринкевича и взялось за недвижимость Морозюк

Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с россией

Эстония продолжит строить линию обороны на границе с россией, несмотря на заявление владимира путина о том, что он не намерен нападать на страны НАТО.

Новости Мира •   •  21947 просмотра
Эстония продолжит строительство линии обороны на границе с россией

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Гороскоп на эту неделю предсказывает напряженный и напряженный период для всех знаков зодиака из-за соединения Марса, Венеры и Плутона, которое может усилить напряженность и обострить конфликты на глобальном уровне.

Общество •   •  77584 просмотра
Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

На Луганщине оккупанты продолжают уничтожать Серебрянский лес, также страдают населенные пункты, где остаются гражданские - Лысогор

Российские военные продолжили обстрелы мирных районов Луганской области, в частности Серебрянского леса и станицы Краснореченской, в то время как украинские силы отбили российские атаки вблизи Белогоровки.

Война •   •  18011 просмотра
На Луганщине оккупанты продолжают уничтожать Серебрянский лес, также страдают населенные пункты, где остаются гражданские - Лысогор