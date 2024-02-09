Польські фермери відновили блокаду на трьох пунктах пропуску: прикордонники попереджають про затримки руху
Київ • УНН
Польські фермери почали блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною, перешкоджаючи руху транспорту.
Польські фермери розпочали блокування на трьох пунктах пропуску - у напрямку ПП "Шегині", "Рава-Руська" та "Ягодин", рух транспорту на кордоні з Польщею ускладнено, повідомили в п'ятницю у Держприкордонслужбі, пише УНН.
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"Увага, на кордоні з Польщею ускладнено рух транспорту. Через акції протесту польських фермерів, розпочаті сьогодні, ускладнено рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин"", - повідомили у ДПСУ у соцмережах.
Польські протестувальники заблокували рух на "Шегинях" для усього транспорту - прикордонники09.02.24, 11:15 • 22734 перегляди
Зокрема, як зазначається, польські колеги повідомляють:
- перед пунктом пропуску «Медика» протестувальники налаштовані пропускати по 1 вантажному автомобілю, 1 автобусу та 1 легковому автомобілю на годину;
- біля пункту пропуску «Хребенне» планується пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обох напрямках. Рух легкового транспорту та автобусів не обмежуватиметься;
- через пункт пропуску «Дорогуськ» протестувальники мають намір пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидві сторони. Рух автобусів відбуватиметься без змін.
"Рекомендуємо подорожнім планувати маршрут через інші пункти пропуску!" - наголосили у ДПСУ.
Раніше
ДПСУ 8 лютого повідомляла, що сьогодні зранку почнеться блокування руху на напрямку трьох ПП - "Ягодин", "Шегині", "Рава-Руська" - з польського боку кордону.