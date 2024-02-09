Польские фермеры возобновили блокаду на трех пунктах пропуска: пограничники предупреждают о задержках движения

Польские фермеры начали блокирование на трех пунктах пропуска - в направлении ПП "Шегини", "Рава-Русская" и "Ягодин", движение транспорта на границе с Польшей затруднено, сообщили в пятницу в Госпогранслужбе, пишет УНН.

Детали

"Внимание, на границе с Польшей затруднено движение транспорта. Из-за акций протеста польских фермеров, начатых сегодня, затруднено движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин", - сообщили в ГПСУ в соцсетях.

Польские протестующие заблокировали движение на "Шегинях" для всего транспорта - пограничники

В частности, как отмечается, польские коллеги сообщают:

перед пунктом пропуска "Медика" протестующие настроены пропускать по 1 грузовому автомобилю, 1 автобусу и 1 легковому автомобилю в час;

возле пункта пропуска "Хребенне" планируется пропускать по 2 грузовых автомобиля в час в обоих направлениях. Движение легкового транспорта и автобусов не будет ограничиваться;



через пункт пропуска "Дорогуск" протестующие намерены пропускать каждый час по 1 грузовику в обе стороны. Движение автобусов будет происходить без изменений.



"Рекомендуем путешественникам планировать маршрут через другие пункты пропуска!" - отметили в ГПСУ.

Ранее

ГПСУ 8 февраля сообщала, что сегодня утром начнется блокирование движения в направлении трех ПП - "Ягодин", "Шегини", "Рава-Русская" - с польской стороны границы.