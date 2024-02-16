Блокада польской границы: сколько грузовиков в очередях

Блокада польскими фермерами на территории Польши продолжается на 5 пунктах пропуска на границе с Украиной, там на утро в очередях 1400 грузовиков. В то же время самые большие очереди из около 1700 грузовиков зафиксированы на пункте пропуска "Краковец", который не попал под блокировку. Об этом сообщил в эфире телемарафона в пятницу спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет УНН.

Блокировка на территории Польши продолжается на 5 направлениях. Это направления пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг", "Угринов". По состоянию на утро сегодня в очередях по ту сторону границы в направлении Украины совокупно на всех этих 5 направлениях, по информации, которую мы имеем от польских коллег, находится где-то 1400 грузовых транспортных средств - сказал Демченко.

Он сообщил, что самые большие очереди здесь - напротив ПП "Ягодин" и "Рава-Русская", наименьшее количество грузовиков в очередях - на направлении ПП "Устилуг" и "Угринов".

В то же время, по его словам, украинские перевозчики ищут направления пересечения границы там, где это возможно.

"Один из которых это направление пункта пропуска "Краковец", и по состоянию на утро сегодня там также есть очередь. Это где-то 1700 грузовиков, то есть самая большая очередь на всех направлениях на границе с Польшей", - отметил Демченко.

Напомним

Польские фермеры возобновили блокаду на польско-украинской границе 9 февраля, впоследствии расширили ее.