Польские фермеры начали блокаду уже шестого пункта пропуска "Корчева-Краковец" - ГПСУ

В Польше фермеры сегодня около 11 утра начали блокировать движение для грузовых транспортных средств еще на пункте пропуска "Корчева-Краковец". Об этом в пятницу сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.

В пункте пропуска "Краковец" затруднено движение грузовиков. По информации от польских пограничников, сегодня около 11:10 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Корчева", смежном с украинским "Краковец", польские аграрии начали блокирование движения для грузовых транспортных средств - говорится в сообщении ГПСУ.

Как отмечается, в связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.

По данным ГПСУ, на въезд в Украину на территории Польши ожидают около 1730 грузовиков. Препятствование движения автобусам и легковому транспорту не планируется, указали пограничники.

Ранее блокада польскими фермерами на территории Польши продолжалась на 5 пунктах пропуска на границе с Украиной.