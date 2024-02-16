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Польские фермеры начали блокаду уже шестого пункта пропуска "Корчева-Краковец" - ГПСУ

Польские фермеры начали блокаду уже шестого пункта пропуска "Корчева-Краковец" - ГПСУ

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 10:04  •  11837 просмотра

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Польские фермеры начали блокировать грузовики на пункте пропуска "Корчева-Краковец" между Польшей и Украиной, препятствуя движению грузовиков в обоих направлениях.

В Польше фермеры сегодня около 11 утра начали блокировать движение для грузовых транспортных средств еще на пункте пропуска "Корчева-Краковец". Об этом в пятницу сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН

В пункте пропуска "Краковец" затруднено движение грузовиков.  По информации от польских пограничников, сегодня около 11:10 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Корчева", смежном с украинским "Краковец", польские аграрии начали блокирование движения для грузовых транспортных средств

- говорится в сообщении ГПСУ.

Как отмечается, в связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд. 

По данным ГПСУ, на въезд в Украину на территории Польши ожидают около 1730 грузовиков. Препятствование движения автобусам и легковому транспорту не планируется, указали пограничники. 

Ранее блокада польскими фермерами на территории Польши продолжалась на 5 пунктах пропуска на границе с Украиной. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоПолитика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
korchovaКорчева
ukrainaУкраина
polshaПольша
Польські фермери почали блокаду вже шостого пункту пропуску "Корчова-Краківець" - ДПСУ
Polish farmers start blockade of the sixth checkpoint "Korchova-Krakovets" - SBGS
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