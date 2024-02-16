Польские фермеры начали блокаду уже шестого пункта пропуска "Корчева-Краковец" - ГПСУ
Киев • УНН
Польские фермеры начали блокировать грузовики на пункте пропуска "Корчева-Краковец" между Польшей и Украиной, препятствуя движению грузовиков в обоих направлениях.
В Польше фермеры сегодня около 11 утра начали блокировать движение для грузовых транспортных средств еще на пункте пропуска "Корчева-Краковец". Об этом в пятницу сообщили в Госпогранслужбе, пишет УНН.
В пункте пропуска "Краковец" затруднено движение грузовиков. По информации от польских пограничников, сегодня около 11:10 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Корчева", смежном с украинским "Краковец", польские аграрии начали блокирование движения для грузовых транспортных средств
Как отмечается, в связи с этим осложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.
По данным ГПСУ, на въезд в Украину на территории Польши ожидают около 1730 грузовиков. Препятствование движения автобусам и легковому транспорту не планируется, указали пограничники.
Ранее блокада польскими фермерами на территории Польши продолжалась на 5 пунктах пропуска на границе с Украиной.
Польские фермеры начали блокаду уже шестого пункта пропуска "Корчева-Краковец" - ГПСУ
Польские фермеры начали блокировать грузовики на пункте пропуска "Корчева-Краковец" между Польшей и Украиной, препятствуя движению грузовиков в обоих направлениях.
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