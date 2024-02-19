Дело не в зерне, а в политике: Зеленский о ситуации на границе с Польшей
Киев • УНН
Президент Зеленский призвал к рациональным решениям между Украиной и Польшей для урегулирования политической ситуации на их границе.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей и отметил, что дело, скорее всего, в политике, а также подчеркнул нужны сильные и рациональные решения, передает УНН.
"... относительно ситуации, ... ситуации, которая ежедневно демонстрирует эрозию солидарности. То, что происходит на нашей западной границе - границе с Польшей, - нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость", - отметил Зеленский во время вечернего видеообращения.
Президент Украины подчеркнул, что через польскую границу проходит лишь 5% нашего агроэкспорта.
"... на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее всего, в политике. И под Купянском, недалеко от границы с россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей имеют просто издевательский вид. Нужны совместные решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации. Решение наши с поляками прежде всего и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы", - резюмировал Зеленский.
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Государственная таможенная служба Украины сообщала, что из-за забастовки местных фермеров в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" будет заблокировано движение грузовых автомобилей в обоих направлениях.
Министерство иностранных дел Украины считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше и призывает власти Польши придерживаться конструктивного подхода к решению вопросов, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей.
Дело не в зерне, а в политике: Зеленский о ситуации на границе с Польшей
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