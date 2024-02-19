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Украинские перевозчики готовят протесты вблизи трех ПП в ответ на польскую блокаду

Украинские перевозчики готовят протесты вблизи трех ПП в ответ на польскую блокаду

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 14:57  •  3267 просмотра

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Украинские перевозчики начнут мирную акцию протеста возле трех пунктов пропуска на границе с Польшей в ответ на продолжающуюся с ноября блокаду со стороны польских протестующих.

Украинские перевозчики 20 февраля, в 12:00 начнут мирную акцию возле трех международных автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей с украинской стороны.

Об этом Суспільному сообщил председатель общественной организации Украинский транспортный союз во Львовской области Олег Дубик, передает УНН.

Дубик рассказал, что акция состоится возле пунктов пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". По его словам, акция является ответом на начатое польскими митингующими блокирование автодорог к украинско-польской границе, которое длится с ноября 2023 года. Дубика отметил, что в каждом пункте пропуска будет дежурить не менее 10-15 грузовиков и до 20 человек.

Мы будем польские грузовые автомобили впускать на территорию Украины. Но с той задержкой, с которой они пропускают наших: с четыре часа, то - четыре часа, пять, то - пять

- отметил он.

Акция будет проводиться круглосуточно до 15 марта 2024 года. Или до разблокирования границ польскими митингующими. Дополнение Польские фермеры начали пропускать по несколько грузовиков в сторону Украины, но это не то количество, которое бы хотелось.

Вице-премьер-министр Кубраков заявлял, что ситуация с блокадой на границе с Польшей может выйти из-под контроля, она становится более серьезной и украинская сторона надеется, что польское правительство в конце концов найдут решение выхода из этой ситуации. 

ВР рекомендовали принять законопроект о лоббизме, необходимый для переговоров о членстве в ЕС19 февраля 2024, 14:46 • 5483 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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polshaПольша
Українські перевізники готують протести поблизу трьох ПП у відповідь на польську блокаду
Ukrainian carriers prepare protests near three checkpoints in response to Polish blockade
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Украинские перевозчики готовят протесты вблизи трех ПП в ответ на польскую блокаду

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