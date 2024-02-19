Украинские перевозчики готовят протесты вблизи трех ПП в ответ на польскую блокаду
Киев • УНН
Украинские перевозчики начнут мирную акцию протеста возле трех пунктов пропуска на границе с Польшей в ответ на продолжающуюся с ноября блокаду со стороны польских протестующих.
Украинские перевозчики 20 февраля, в 12:00 начнут мирную акцию возле трех международных автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей с украинской стороны.
Об этом Суспільному сообщил председатель общественной организации Украинский транспортный союз во Львовской области Олег Дубик, передает УНН.
Дубик рассказал, что акция состоится возле пунктов пропуска "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини". По его словам, акция является ответом на начатое польскими митингующими блокирование автодорог к украинско-польской границе, которое длится с ноября 2023 года. Дубика отметил, что в каждом пункте пропуска будет дежурить не менее 10-15 грузовиков и до 20 человек.
Мы будем польские грузовые автомобили впускать на территорию Украины. Но с той задержкой, с которой они пропускают наших: с четыре часа, то - четыре часа, пять, то - пять
Акция будет проводиться круглосуточно до 15 марта 2024 года. Или до разблокирования границ польскими митингующими. Дополнение Польские фермеры начали пропускать по несколько грузовиков в сторону Украины, но это не то количество, которое бы хотелось.
Вице-премьер-министр Кубраков заявлял, что ситуация с блокадой на границе с Польшей может выйти из-под контроля, она становится более серьезной и украинская сторона надеется, что польское правительство в конце концов найдут решение выхода из этой ситуации.
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