Українські перевізники готують протести поблизу трьох ПП у відповідь на польську блокаду

Українські перевізники 20 лютого, о 12:00 розпочнуть мирну акцію біля трьох міжнародних автомобільних пунктів пропуску на кордоні із Польщею з українського боку.

Про це Суспільному повідомив голова громадської організації Український транспортний союз у Львівській області Олег Дубик, передає УНН.

Дубик розповів, що акція відбудеться коло пунктів пропуску "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині". За його словами, акція є відповіддю на розпочате польськими мітингувальниками блокування автошляхів до українсько-польського кордону, яке триває із листопада 2023 року. Дубика зазначив, що у кожному пункті пропуску чергуватиме не менш ніж 10-15 вантажівок та до 20 осіб.

Ми будемо польські вантажні автомобілі впускати на територію України. Але з тією затримкою, з якою вони пропускають наших: з чотири години, то – чотири години, п’ять, то — п’ять - зазначив він.

Акція буде проводитись цілодобово до 15 березня 2024 року. Або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками. Доповнення Польські фермери почали пропускати по кілька вантажівок в бік України, але це не та кількість, яка б хотілася.

Віце-прем'єр-міністр Кубраков заявляв, що ситуація з блокадою на кордоні з Польщею може вийти з-під контролю, вона стає більш серйозною й українська сторона сподівається, що польський уряд врешті-решт знайдуть рішення виходу з цієї ситуації.

ВР рекомендували ухвалити законопроект про лобізм, необхідний для переговорів про членство в ЄС