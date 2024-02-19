ВР рекомендували ухвалити законопроект про лобізм, необхідний для переговорів про членство в ЄС
Київ • УНН
Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроект про лобіювання у другому читанні, щоб відповідати вимогам переговорів про членство в ЄС.
Парламентський комітет з питань правової політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт про доброчесне лобіювання, необхідний для переговорів про членство в ЄС. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
"Комітет Верховної Ради України з питань правової політики рекомендував Верховній Раді України прийняти у другому читанні та в цілому урядовий проект Закону України про доброчесне лобіювання (реєстр. № 1️0️3️3️7️ від 13.12.2023)", - написав Мельничук у Telegram.
За його словами, законодавча ініціатива спрямована на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано у пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.
"Метою ухвалення закону є забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик і стандартів, забезпечення нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб'єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення їхньої діяльності та посадових осіб", - зазначив Мельничук.
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС10.01.24, 13:24 • 24980 переглядiв
Мельничук також повідомив, що проектом закону пропонується визначити:
• термінологію у сфері лобіювання;
• права та обов’язки суб’єктів лобіювання;
• методи впливу;
• правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;
• створення Реєстру прозорості, держателем та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції;
• порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;
• доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний);
• звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;
• механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.
Доповнення
У НАЗК закликали Верховну Раду доопрацювати законопроєкт про доброчесне лобіювання.