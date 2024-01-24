В НАЗК закликають Раду доопрацювати законопроєкт про доброчесне лобіювання
Київ • УНН
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликає народних депутатів України доопрацювати проєкт закону "Про доброчесне лобіювання" відповідно до міжнародних стандартів.
Національне агентство закликає народних депутатів доопрацювати проєкт Закону "Про доброчесне лобіювання", аби той відповідав міжнародним стандартам. Про це з посиланням на НАЗК, пише УНН.
Деталі
У відомстві розповіли, що сьогодні, 24 січня, відбулося чергове засідання робочої групи в Комітеті Верховної Ради України (ВРУ) з питань правової політики. В межах засідання було опрацьовано проєкт Закону "Про доброчесне лобіювання" (реєстр. № 10337).
У НАЗК підкреслили, що кінця сьогоднішнього дня народні депутати можуть подати правки до проєкту Закону.
Національне агентство закликає народних депутатів доопрацювати проєкт закону з метою прийняття збалансованого та дієвого закону, який буде відповідати найкращим міжнародним практикам та стандартам. Спільними зусиллями ми повинні досягти поставленої мети - побудови системи прозорих та доброчесних впливів, та подолання корупції в Україні
Доповнення
У НАЗК нагадали, що з 2022 агентство напрацювало законодавчі пропозиції та експертну базу, а також проаналізувало найкращі міжнародні практики щодо формування інституту доброчесного лобіювання в Україні.
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Зазначається, що відповідно до п. 3 Плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами), НАЗК є відповідальним за розроблення та супроводження у ВРУ законопроєкту про лобіювання.
Законодавче врегулювання процесів лобіювання передбачено Державною антикорупційною програмою на 2023 –2025 роки, рекомендаціями Групи держав проти корупції GRECO та Європейської Комісії.
Також в агентстві зауважили, що прийняття закону щодо врегулювання лобіювання стає особливо важливим в рамках повоєнного відновлення України, особливо під час надходження іноземних інвестицій для відбудови.
Нагадаємо
10 січня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про доброчесне лобіювання, що є важливим для переговорів про членство в ЄС. Закон спрямований на забезпечення прозорості лобістської діяльності.