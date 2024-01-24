В НАПК призывают Раду доработать законопроект о добропорядочном лоббировании

Национальное агентство призывает народных депутатов доработать проект Закона "О добропорядочном лоббировании", чтобы тот отвечал международным стандартам. Об этом со ссылкой на НАПК, пишет УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что сегодня, 24 января, состоялось очередное заседание рабочей группы в Комитете Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам правовой политики. В рамках заседания был проработан проект Закона "О добропорядочном лоббировании" (рег. № 10337).

В НАПК подчеркнули, что конца сегодняшнего дня народные депутаты могут подать правки к проекту Закона.

Национальное агентство призывает народных депутатов доработать проект закона с целью принятия сбалансированного и действенного закона, который будет соответствовать лучшим международным практикам и стандартам. Совместными усилиями мы должны достичь поставленной цели - построения системы прозрачных и добродетельных воздействий, и преодоления коррупции в Украине - отметила Анастасия Зернова, руководитель Отдела организации работы с заинтересованными сторонами и обеспечения принятия актов антикоррупционной политики НАПК.

Дополнение

В НАПК напомнили, что с 2022 агентство наработало законодательные предложения и экспертную базу, а также проанализировало лучшие международные практики по формированию института добропорядочного лоббирования в Украине.

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Отмечается, что в соответствии с п. 3 Плана мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лицами, имеющими значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами), НАПК является ответственным за разработку и сопровождение в ВРУ законопроекта о лоббировании.

Законодательное урегулирование процессов лоббирования предусмотрено Государственной антикоррупционной программой на 2023 -2025 годы, рекомендациями Группы государств против коррупции GRECO и Европейской Комиссии - подчеркнули в НАПК

Также в агентстве отметили, что принятие закона по урегулированию лоббирования становится особенно важным в рамках послевоенного восстановления Украины, особенно во время поступления иностранных инвестиций для восстановления.

Напомним,

10 января Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о добропорядочном лоббировании, что является важным для переговоров о членстве в ЕС. Закон направлен на обеспечение прозрачности лоббистской деятельности.