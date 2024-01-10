Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС
Київ • УНН
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про доброчесне лобіювання, що є важливим для переговорів про членство в ЄС. Закон спрямований на забезпечення прозорості лобістської діяльності.
Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні прийняла у першому читанні проєкт закону "Про доброчесне лобіювання", необхідний для переговорів про членство в ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.
Деталі
"Парламент ухвалив до першого читання #10337 Закон про лобіювання. ЗА - 309" , - написав Железняк у Telegram.
Як зазначається, законопроект визначає:
- термінологію у сфері лобіювання;
- права та обов’язки суб’єктів лобіювання;
- методи впливу;
- правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;
- створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);
- порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;
- доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безплатний);
- звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;
- механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.
За його словами, цей закон - одна з вимог ЄС. Вона була в звіті Єврокомісії щодо початку перемовин. Хоча такого закону немає в країнах ЄС.
Нагадаємо
13 грудня кабінет Міністрів України зареєстрував проект закону "Про доброчесне лобіювання". Закон має на меті створити правові рамки для прозорого лобіювання відповідно до міжнародних стандартів.