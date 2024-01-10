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Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС

Київ • УНН

 • 24976 перегляди

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про доброчесне лобіювання, що є важливим для переговорів про членство в ЄС. Закон спрямований на забезпечення прозорості лобістської діяльності.

Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні прийняла у першому читанні проєкт закону "Про доброчесне лобіювання", необхідний для переговорів про членство в ЄС.  Про це повідомляє УНН із посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Деталі 

"Парламент ухвалив до першого читання #10337 Закон про лобіювання. ЗА - 309" , - написав Железняк у Telegram. 

Як зазначається, законопроект визначає:

- термінологію у сфері лобіювання;

- права та обов’язки суб’єктів лобіювання;

- методи впливу;

- правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання;

- створення Реєстру прозорості, власником та адміністратором якого є Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);

- порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього;

- доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безплатний);

- звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості;

- механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

За його словами, цей закон - одна з вимог ЄС. Вона була в звіті Єврокомісії щодо початку перемовин. Хоча такого закону немає в країнах ЄС.

Нагадаємо 

13 грудня кабінет Міністрів України зареєстрував проект закону "Про доброчесне лобіювання". Закон має на меті створити правові рамки для прозорого лобіювання відповідно до міжнародних стандартів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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